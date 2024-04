La pobreza energética, un mamotreto de tareas

De Mamotreto, del latín mammothreptus, cuyo significado literal es criado por su abuela, deriva “abultado o gordito”, por la creencia de que las abuelas crían niños gordos. Hoy tiene tres usos: armatoste (objeto grande), libro o legajo abultado y cuaderno en el que se apuntan cosas para ordenarlas después.

Todos tenemos una concepción de cómo luce la pobreza, o de cómo lucen quienes viven bajo ella. No es tan sencillo, existen clasificaciones, niveles, categorías o visiones de pobreza. Los conocidos Índice de Pobreza Multidimensional y la Línea de Pobreza Monetaria, no incluyen la dimensión de energía y su directa relación con el bienestar, pero ya se despliegan esfuerzos para diseñar un Índice que habilita la medición de una noción más exhaustiva: la pobreza energética. En el ámbito socioeconómico de Latinoamérica, la energía es piedra angular que soporta la calidad de vida de las comunidades y es talanquera o habilitador para el progreso.

Estamos tan acostumbrados a la energía que no nos damos cuenta, salvo cuando hace falta, génesis del denominado Índice Multidimensional de Pobreza Energética (IMPE). La energía es un habilitador del bienestar humano, los hogares sin energía no serán funcionales, ni siquiera cómodos y las empresas no podrían crear productos y servicios, ergo, no generarían empleo. Casi todas las actividades tienen como elemento común el uso de la energía.

Parecen hechos obvios, pero sorprende saber que el estudio consultado indica que, en Colombia, el 19% de la población está en situación de pobreza energética: de estos, el 8% no tiene energía eléctrica, el 62% vive en municipios con mala calidad de este servicio, y el 47% cocina con leña, carbón y desechos, sí, en plena era de la inteligencia artificial. Los indicadores de cobertura de energía eléctrica (97%) y gas natural (70%) son notables y la estadística es una ciencia poderosa, pero debe leerse con cuidado porque puede esconder realidades o matices que no se reflejan en números o datos fríos. Detrás de la cobertura eléctrica hay notables diferencias en su calidad por zonas geográficas, municipios en el norte y sur del país sufren serias privaciones en el acceso a energía de calidad y la situación empeora en forma directamente proporcional a medida que aumenta el grado de ruralidad.

El vaso medio lleno de la metáfora del optimismo diría que “hay 42 millones de personas por fuera de la pobreza energética”, pero no, lo desafortunado es que queden 10 millones en esta condición. El IMPE no excluye los índices actuales, pero la pobreza energética no es conmensurable con estos, así que los complementa haciéndolos más integrales. El IMPE exige buscar a las personas en condición de pobreza energética, promover su acceso, calidad y consumo de energía y promover su desarrollo y la superación de la pobreza, más obligatorio aún en el marco de una transición energética justa y legítima para todos.

El concepto de pobreza energética es exigente y el IMPE exige muchas “cosas para tener presentes y ordenarlas después”, llevándonos ante el reto de armar una detallada lista con las tareas necesarias, es decir, ante un mamotreto de tareas; no precisamente ante un niño robusto alimentado por su abuela.