Los desafíos de la inteligencia artificial en la educación

Uno de los hitos recientes más notables en inteligencia artificial (IA) es la última generación de ChatGPT, una herramienta sofisticada que modela, optimiza y procesa el lenguaje natural fundamentado en el diálogo.

Es el asistente virtual más avanzado, y a través del diálogo escrito permite interactuar e intercambiar pensamientos alrededor de cualquier tópico. Esta tecnología fue desarrollada por OpenAI, una compañía que tiene como misión desarrollar productos de IA en beneficio de la humanidad.

ChatGPT hace uso de los últimos avances científicos de IA. Incorpora un sofisticado modelo de red neuronal parametrizado que permite generar respuestas con rasgos de proximidad humana. Sin duda, es una poderosa herramienta que desafía nuestra capacidad, ya que permite dar respuestas sobre cualquier tema.

Desde su lanzamiento ha extendido preocupaciones en el ámbito de la educación y algunas instituciones han sido radicales respecto a su uso. En el caso de la educación media, en Nueva York, Los Ángeles y Baltimore prohibieron el acceso y uso de ChatGPT en sus escuelas hasta tanto no se tenga luces sobre los beneficios y riesgos que ella cuestiona.

En el ámbito de la educación superior, las principales universidades australianas les sugieren a sus docentes rediseñar sus métodos de evaluación implicando priorizar el lápiz, el papel y el discurso oral.

En el contexto de las universidades americanas el uso de ChatGPT es menos prohibitivo. De hecho, Edward Tian, un egresado de 22 años de Ciencias de la Computación y Periodismo de la Universidad de Princeton, desarrolló una herramienta que se llama GPTZero que verifica si un texto cualquiera fue escrito por una herramienta de IA como ChatGPT.

En Colombia es escasa la discusión y pertinencia sobre su uso, sin embargo, los avances de la IA nos imponen reflexionar acerca de su implicación en la educación, en especial, sobre el rol que debería jugar el docente cuando el estudiante dispone de una herramienta como esta.

En lo personal me entusiasma utilizar la herramienta en mis clases. Usualmente oriento cursos sobre probabilidad, estadística, ciencia de datos e inteligencia artificial y le he preguntado a ChatGPT que me dé ideas de cómo usarla dentro de esos cursos y las respuestas han sido realmente provocadoras, estimulantes y lejos de ser descabelladas: me ha sugerido ideas de cómo generar datos sintéticos (inventados) y partir de estos para generar predicciones en determinados contextos que reten al estudiante.

*Profesor de Ciencias Básicas de la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB).