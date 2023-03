Petro la tiene clara, el pueblo oscuro

La discusión del sector mineroenergético, la pelea de los sectores con la ministra, el decidir no ofertar más bloques de exploración de hidrocarburos, los frenos que se les ha puesto a la minería en los grandes proyectos del país pero al mismo tiempo querer hacer transición energética en tiempo récord, suena desde el aspecto técnico y desde la geología demasiado incoherente pues sin minería y sin energético es imposible construir paneles solares, turbinas eólicas, hidráulicas, mareomotriz y cualquier otro tipo de equipamiento e infraestructura de las nuevas energías.

Por otro lado, revisemos algunas conclusiones interesantes sobre los hidrocarburos: Youngquist en 1999 mostró la gran dependencia que tiene la agricultura del petróleo y que la inexistencia de este marcaría un periodo en el corto plazo de desabastecimiento alimentario, además, que no existe hoy día métodos de agricultura masiva que no use hidrocarburos en grandes cantidades en todo su proceso. Así mismo, Zabel en el 2009, mostró que un mundo de cultivos orgánicos, es decir, sin usar hidrocarburos solo podría producir alimentos para mil millones de personas (actualmente somos un poco más de 8 mil millones) por lo que por este medio no habría alimento para todos. Por otro lado, Frumkin en el 2009, mostró la relación existente entre el mejoramiento de la salud pública, el aumento de la expectativa de vida y el mejoramiento de la calidad de vida con el uso de los hidrocarburos que han permitido y aún permiten los avances tecnológicos, incluso la fabricación de las nuevas energías, y en este sentido, el National Bureau of Economic Research US en el 2017, mostró que un incremento del 0.88% en el uso de energías renovables generó un aumento del 1% en el uso del gas natural y que todos los proyectos solares y eólicos siempre tienen energía fósil de respaldo para periodos con climas pocos favorables.

Con todo lo anterior, y sumándole la importancia económica para el país, yo no podría creer que nuestro presidente no lo sabe, la pregunta es porque está haciendo todo lo contrario. Yo podría decir que nuestros sectores no tienen un liderazgo férreo, por ejemplo, no hay claridad en el liderazgo del sector minero, existen montones de pequeñas asociaciones que no jalan para el mismo lado, pero lo más complejo es que nunca le enseñamos a las comunidades y a la gente en general la importancia de la geología para el desarrollo de un país, lo que le abrió la puerta a sofismas de varias corrientes políticas que lograron poner al país en contra de una industria, en contra de muchos profesionales, nos hicieron odiar a la inversión extranjera y las multinacionales y lo peor de todo, es que nos pusieron en contra de nuestro propio desarrollo económico como país. Al final, cuando venga la gran crisis y Petro ahuyente a todos, quizás decida estatizar las industrias y creeremos que será lo mejor.