Otros protagonistas, los mismos problemas

En los últimos días, una de las mayores empresas de energías renovables en el mundo, la cual tiene proyectos en Colombia, ha frenado indefinidamente uno de sus proyectos de producción de energía eólica en la Guajira. Adicionalmente, la mayoría de los proyectos en curso están igualmente detenidos. Surge una pregunta importante, por qué se detienen los proyectos de energías renovables si son prácticamente políticas de gobierno y, además estamos en una puja loca y acelerada para hacer transición energética.

Esto era algo que se veía venir, es obvio que algo que no se evaluó responsablemente desde todos los frentes iba a tener repercusiones. Por ejemplo, nos convencieron muy fácil de que estos proyectos eran la solución del cambio climático y terminamos aprobando licencias ambientales casi que exprés sin experiencias en la evaluación de estos y omitiendo una cantidad de variables tanto técnicas, como sociales y ambientales que hoy ya empiezan a verse en su realidad.

La cultura Guajira, sus costumbres y su cosmovisión es bastante compleja como para generalizar la solución a sus problemas. Imponerles proyectos desde Bogotá ha sido un grave error, si hablamos de energía para las comunidades, ellos no van a preferir siempre unos paneles o unos aerogeneradores, es más, en muchos casos eso es lo que no quieren. Es interesante ver un caso particular de una comunidad de la alta Guajira que como solución energética no permitió la instalación de paneles solares porque dañaban su paisaje, y en su cosmovisión eso era lo más importante, así que pidieron un gran motor diésel generador de electricidad y eso es lo que hoy día tienen.

Las nuevas energías acarrean otro gran problema que también se alinea al beneficio de las comunidades. Tienen tantas subvenciones que prácticamente no pagan al estado, pero peor aún, en las regiones no generan regalías, ni son grandes empleadores y para rematar la energía producida es enviada al sistema interconectado nacional por lo que las comunidades de las áreas de influencia tampoco van a tener acceso a energía más económica, ni ningún tipo de beneficio energético.

Parece que se avecinan aires de oposición fuerte a estos proyectos en el país, no medimos su impacto social real y eso se puede convertir en una piedra en el zapato para esa transformación energética. Finalmente, estos proyectos se parecen a los proyectos petroleros o mineros (que tanta oposición se le hace) en el sentido de entrar a las regiones a extraer recursos generando impactos sociales y ambientales, pero se diferencian en que los petroleros y mineros si generan grandes contribuciones en regalías, si son grandes empleadores y si generan beneficios directo en comunidades del área de influencia, a pesar de sus dificultades, falencias y fracasos.