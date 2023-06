Energía solar/Potenciar la minería

En los últimos años he venido evaluando y discutiendo en diferentes escenarios sobre la transición energética. Soy geólogo, por lo tanto, mi evaluación siempre fue desde el punto de vista de los recursos naturales no renovables que son la base de la vida moderna, de la tecnología y por supuesto de todos los nuevos energéticos.

Hoy me encuentro en el instituto CIRCE (Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos) de la universidad de Zaragoza en España, compartiendo experiencias, pero sobre todo información. Debido al detalle de la información que poseen en términos de uso de minerales en la infraestructura de la transición (paneles, turbinas, vehículos eléctricos, baterías), pudimos hacer un análisis de los consumos que tendría Colombia en los escenarios de transición energética.

Hablaré hoy de la energía solar fotovoltaica, para lo que debo contextualizar lo siguiente: la energía eléctrica del país equivale solo a un 16% de toda la energía que consumimos (el 84% restante es fósil), de ese 16%, el 69% es ya renovable suministrado por las hidroeléctricas del país, el restante se distribuye en 9% carbón y 18% gas aproximadamente, lo que significa que la energía solar y eólica llegarían a reemplazar solo ese casi 27% de energía eléctrica fósil. Entonces, plantee el escenario donde la energía solar ocupe el lugar del gas ósea 18% de la matriz eléctrica, para eso se evaluó la tecnología de paneles tipo c-Sí que son los más utilizados a nivel mundial (95%). Para cumplir con este escenario comparamos la cantidad requerida de estos materiales con la producción de los mismos en Colombia y el resultado es como sigue:

Concreto: requeriría 353 mil toneladas y el país produce anualmente 16 millones de toneladas. Acero: requeriría 395 mil toneladas Colombia produce 1 millón 100 mil toneladas anuales. Plástico: requeriría 50 mil toneladas Colombia no produce este tipo de material. Vidrio: 270 mil toneladas; Colombia no produce este tipo de material. Aluminio (Al): 44 mil toneladas; Colombia produce bauxita, pero no la refina en el país, así que asumimos el tenor promedio de aluminio en bauxitas lo que resulta en 800 toneladas anuales. Cobre (Cu): 27 mil toneladas; Colombia produce 6918 toneladas anuales. Sílice (Si): 15 mil toneladas; Colombia produce 690 toneladas de cuarzo anual, no existen/publico datos en Colombia del rendimiento para transformar el cuarzo en sílice puro. Plata (Ag): 25 toneladas; Colombia produce 26 toneladas anuales.

No cumplimos con todos los requerimientos de materiales, aunque sea solo para el 18% de la electricidad, sin embargo, lo importante es que casi todo, podría ser fabricable en Colombia y esta es una nueva forma de pensar la transición energética, no solo importar paneles, sino permitiendo crear valor, empleo y desarrollo, teniendo presente que nosotros más que una transición energética, necesitamos una transición laboral. Ya les hablaré de energía eólica, baterías y carros eléctricos.