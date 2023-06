Energía eólica / potenciar La mineria

La energía eléctrica en Colombia se produce en un 69 % por hidroeléctricas y cerca del 30 % por carbón y gas en las termoeléctricas. En mi columna anterior plantee el escenario donde la energía solar supliera el 18% de la electricidad, ahora bien, en esta ocasión propusimos que la energía eólica produciría el 12% de la energía del país para tener un total del 30 % entre solar y eólica y 69 % hidráulica, con esto ya tendríamos un sector eléctrico 99% ¨Renovable¨. Cabe resaltar qué, aunque el sector eléctrico del país es predominantemente renovable solo significa el 16% de toda la energía que consumimos, el 84 % restante aún es soportado directamente por los combustibles fósiles.

Con el cálculo de la capacidad instalada necesaria de aerogeneradores para suplir el 12% de la electricidad del país, podemos también conocer la cantidad de minerales que se necesitaría para construir esa infraestructura, esto nos marca la huella mineral de esta fuente de energía. Los aerogeneradores se fabrican bajo diferentes tecnologías, para este análisis tuvimos en cuenta el porcentaje de cada tecnología en el mundo puesto cada una consume diferente cantidad y tipos de minerales. Bajo este escenario se calculó la potencia instalada que necesita Colombia para suplir esta necesidad y así mismo los minerales necesarios para construir esta infraestructura, lo resultados son:

Aluminio (Al): se necesitarían 2,993 toneladas (ton), producimos 800 ton; Boro (B): 2.6 ton, no producimos en Colombia ; Cromo (Cr): 1,362 ton, producimos 6 ton; Concreto: 941,242 ton, producimos 16,067,110 ton; Cobre (Cu): 6,453 ton, producimos 6,918 ton; Disprosio (Dy): 15.8 ton, no producimos en Colombia; Fibra de vidrio: 20,965 ton, no producimos en Colombia; Hierro (Fe): 51,088 ton, producimos 749,890 ton; Manganeso (Mn): 2,054 ton, producimos 389 ton; Molibdeno (Mo): 287.2 ton, no producimos en Colombia; Neodimio (Nd): 124.5 ton, no producimos en Colombia; Níquel (Ni): 1,000.2 ton, producimos 42,200 ton; Polímeros: 11,966 ton, no producimos en Colombia; Praseodimio (Pr): 20.6 ton, no producimos en Colombia; Acero: 305,500 ton, producimos 1,104,797 ton; Terbio (Tb): 3.7 ton, no producimos en Colombia; Zinc (Zn): 14,307 ton, no producimos en Colombia.

A pesar de ser solo el 12% de la energía eléctrica lo que es igual al 1.9% de la energía total del país, Colombia no tendría los materiales necesarios para producir esta infraestructura en el caso hipotético que en algún momento en el país se puedan fabricar, esto implica la dependencia a las importaciones de equipos para la instalación de esta infraestructura. Debemos recordar que la infraestructura que se instale hoy, tendrá que ser cambiada en su totalidad entre 20 a 25 años, es decir la huella mineral se repetirá cada ciclo de vida de los equipos instalados.