¿El hidrógeno es la solución?

El mundo se encuentra en una gran encrucijada, aún no se ha desarrollado la fórmula energética que nos permita disminuir las emisiones causantes del cambio climático. Dentro de las nuevas ideas, aparece el hidrógeno, un energético con una capacidad de generación de energía de cerca de 39 kWh/kg, es decir, en 1 kg de hidrógeno podemos tener 130 veces más energía que en 1 kg de baterías de última tecnología.

En ese contexto, el hidrógeno se perfila como un energético capaz de reemplazar a los combustibles fósiles.

Sin embargo, quedarnos solo con la idea del párrafo anterior nos llena de esperanzas, no obstante, debemos revisar ahora las dificultades del hidrógeno, cómo lo encontramos y/o lo generamos de manera eficiente. Para esto debemos saber que el hidrógeno es clasificado por colores dependiendo de su procedencia, la mayoría de los colores son hidrógeno producido por hidrocarburos, pero los que están tomando mucha fuerza para nuestro país es el hidrógeno verde y el blanco. Con respecto al primero, estuve en la universidad de La Guajira hace unas semanas con el grupo de investigación Destacar mientras se probaba su piloto de hidrógeno verde, que consiste en separar la molécula del agua a partir de electricidad generada por energía solar y/o eólica. Como resultado de la prueba tenemos que para producir 1 m3 de hidrógeno se requieren cerca de 4.8 kwt de electricidad, pero, esa cantidad de hidrógeno solo produce 3.4 kwt, es decir, la operación es negativa, gasto más energía en la hidrólisis que la que puedo producir con el hidrógeno, lo cual complica su rentabilidad. por eso se está volviendo una opción mezclarlo con otros productos para generarle valor, por ejemplo, mezclar el hidrógeno con el CO2 para producir, metano, metanol o incluso fertilizantes, algo que funciona además como una forma de capturar y reutilizar el CO2 que tantas preocupaciones nos trae.

Por otra parte, tenemos el hidrógeno blanco, al cual también se le ha puesto mucha esperanza. Este tipo de hidrógeno es de origen natural y se encuentra en el subsuelo atrapado con un mecanismo similar a como se entrampan los hidrocarburos, es decir, su extracción está alineada a la perforación de pozos parecidos a los petroleros. Sin embargo, la cosa no es tan sencilla, en la cumbre del petróleo y gas realizada en Cartagena el mes pasado, el director de hidrógeno blanco del Servicio Geológico Colombiano explicó los retos, el que más me impactó, es que aún no sabemos en el mundo, como explorar yacimientos de hidrógeno, no tenemos mucha idea de donde y como se acumulan y que es algo demasiado inmaduro, solo hay un depósito comercial en el mundo y se encontró por casualidad, y sus características no se han encontrado en otra parte del mundo. En otras palabras, no contemos en el país con hidrógeno blanco por lo menos de aquí a 30 años, aunque países como Japón, declinaron 4 años de inversión en exploración de hidrógeno blanco.

*Profesor de la facultad de Ingenierías de la Universidad del Área Andina, sede Valledupar.