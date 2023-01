El fin de los minerales será la crisis de la humanidad

Hemos entendido la transición energética como la única manera de salvar al planeta, sin embargo, no hemos tenido en cuenta que la materia prima necesaria para construir la transición son los minerales y que estos también son un recurso no renovable, es decir, ¿qué pasará cuando ya no tengamos cobre, níquel, galio, germanio, elementos del grupo de los lantánidos y muchos otros necesarios para la transición? Es una pregunta interesante, pero sin respuestas por parte de los promotores de dejar de usar combustibles fósiles.

Por otra parte, tenemos otro gran problema que se llama acumulación de energía, por ejemplo, el carbón, el gas o el petróleo por si solo son energía, es decir, debemos hacer combustión para transformarla en energía útil para nosotros, pues, si yo guardo en una esquina de mi casa una tonelada de carbón, el día y la hora que la necesite solo debo quemarlo y ahí está la energía disponible. No obstante, para las energías renovables tengo que aprovechar la energía diariamente, pero como en la noche no tengo sol, entonces no tengo energía disponible, por lo que debo almacenar esta energía durante el día y para su almacenamiento necesito minerales para producir baterías (no me puedo guardar un pedacito de sol en la esquina de mi casa para cualquier día y hora que yo la necesite). Para construir baterías, principalmente uso litio, cobalto y grafito, a los cuales decidí revisar las reservas mundiales, su tasa de producción diaria y cuanto de estos minerales vamos a necesitar para los objetivos del Net-Zero y para poder acumular la energía necesaria que mueva a la humanidad reemplazando los combustibles fósiles.

Los resultados no son nada alentadores, por ejemplo:

Cobalto: las reservas actuales son de casi 7 millones de toneladas y se produce actualmente aproximadamente 131 mil toneladas, en el escenario de Net-Zero, debemos aumentar la producción en un 700% lo que significa empezar a producir 919 mil toneladas anuales (no es posible en tan corto tiempo un aumento de esa producción). Si en el caso hipotético, que lográramos producir esa cantidad anual, entonces el cobalto nos alcanzaría según las reservas actuales para 7 años y medio.



Litio: las reservas actuales son de 20 millones de tonelada, se producen 106 mil anuales, se proyecta un aumento de producción del 4200% en el escenario de Net-Zero, y se acabaría en 4.5 años.



Grafito: Reservas actuales de 365 millones, se producen 1 millón de toneladas anuales, se proyecta un aumento en producción del 2500% para el Net-Zero y se acabaría en 11.9 años.

En conclusión, si no se incentiva la exploración geológica y no se permite la explotación de estos recursos minerales (no renovables) abriendo nuevas minas de talla mundial, entonces, nos quedaremos sin minerales para acumular energía producida por fuentes alternativas. Pero además, en el momento que nuestras reservas minerales se terminen por el uso intensivo para las nuevas energías, entonces, vendrá la verdadera crisis de la humanidad, reducción catastrófica de la población, se acaba nuestro estilo de vida y podríamos volver automáticamente a la era medieval o quizás más atrás.