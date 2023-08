¿Condenados al subdesarrollo energético?

Las proyecciones que se han hecho en la actualidad sobre el sector energético como el aumento en el consumo y la producción de energía, ha sido basado en el crecimiento actual que va teniendo cada país, es decir, se proyecta la energía que un país consume de acuerdo a su histórico de consumo y sus tasas de crecimiento. Sin embargo, hay cosas que llaman mucho la atención, pues, el mundo tiene contrastes, hay países desarrollados que tienen niveles muy altos de consumo de energéticos y hay países subdesarrollados que consumen muy poca energía. En ese sentido, nos damos cuenta que las estimaciones de consumo energético y la transición energética no contempla que los países subdesarrollados sueñan y trabajan por desarrollarse y que eso implica que se deban proyectar escenarios con mayor oferta energética que los escenarios actuales.

Hace poco venía leyendo un informe muy interesante de Simón Michaux del servicio geológico de Finlandia en el 2021, donde entre muchas cosas, hace un análisis sobre qué pasaría en términos energéticos si todos los países fueran desarrollados, es decir, que todos los países del tercer mundo empezaran a consumir energía a las tasas de por ejemplo la sociedad europea.

En su análisis tomó como base una economía como la alemana (una economía sólida, un nivel de vida muy alto y un consumo energético muy por encima de la media global) allí calculó el consumo de petróleo y gas per cápita anual y lo proyectó a toda la humanidad, es decir, como si todos los países consumiéramos como Alemania. Obtuvo como resultado que deberíamos producir cerca de 216 millones de barriles de petróleo al día lo que significa duplicar y un poco más la producción diaria actual, eso sería equivalente a descubrir 30 campos petrolíferos iguales al mega campo Ghawar de Arabia Saudita. Además, deberíamos producir 8 mil millones de metros cúbicos de gas diarios, lo cual significa también duplicar y un poco más la producción mundial actual de gas. Esto cubriría la necesidad tanto energética como de todos los usos que le damos a los hidrocarburos.

Estos valores son exorbitantes y nos deberían poner a pensar y replantearnos muchas cosas. Particularmente, me surgen dos preguntas, la primera es ¿tendremos la capacidad de producir a esas tasas casi imposibles teniendo en cuenta que los hidrocarburos son recursos finitos y que muchos campos están en su fase final de su producción? Como muy seguramente esto no es posible entonces me surge la siguiente pregunta ¿Es posible que países del tercer mundo como Colombia puedan desarrollarse? De esto no estoy muy seguro, aunque claramente algunos países puedan llegar a desarrollarse, hay economías emergentes con estrategias muy interesantes, sin embargo, como dicen por ahí “No Habrá cama pa´ tanta gente” y para poder surgir tenemos que ser extremadamente inteligentes.