Verano, tercera Gobernación 

La campaña por la Gobernación, está llegando a su final. Verano tiene desde las encuestas una clara superioridad sobre sus competidores. ¿Pero, por algo, muestran, por qué es el virtual ganador?

La principal razón de su próxima llegada a la Gobernación, es su trabajo. Ha sido constante, no sólo desde los días previos a la elección, sino que ha convertido su vida en una campaña permanente. Ha recorrido todos los municipios del Atlántico y hasta sus más pequeños caseríos, teniendo contacto con sus habitantes, conociendo sus problemas y sus necesidades. Su lenguaje y propósitos, han convencido a una gran masa de votantes. Sabe, que las condiciones de las gentes, todavía, están distantes, de una buena calidad de vida, las cuales hay que mejorar, en medio de las dificultades económicas, falta de educación y sobre todo manejo de la salud. Esto último, lo he podido conversar con él, y creo, que estamos de acuerdo, en que la salud, es el don más preciado de los seres humanos, y que, cuando la enfermedad llega, se convierte en el peor castigo de la humanidad. También compartimos, que es el momento, de que se disminuyan los efectos de la falta de prevención, y el mal manejo de una atención en salud, con retrasos marcados, deficiencias de personal sanitario, y, sobre todo, los efectos de la pobreza, el déficit de vivienda, el desempleo, y la ya mencionada falta de educación. Se necesita elaborar, los mejores planes para evitarlos, o mejorarlos. A todo esto, debemos incluir, en los momentos de desastres ambientales o personales, los principios, de la solidaridad, y el cristiano, de amar al prójimo, y ayudarlo a salir de sus necesidades. Se dice, que con menos de una cuarta parte de la fortuna de los grandes millonarios se podría sacar de la pobreza a toda la gran población mundial, que hoy no ha podido salir de ella. Observándose, en minoría, grandes ejemplos, de aquellos que valientemente y con coraje han salido de situaciones por demás lastimosas. Sabemos que la educación es un salvavidas, pero además se necesitan otros programas, que permitan ofrecer fuentes de trabajo, condiciones de vivienda, servicios públicos que, garanticen energía eléctrica, agua, vías de acceso, centros de deportes y entretenimiento, y en general, todos los que hacen la vida más placentera, en especial, para aquellos que solo creen que existe el trabajo. El programa de Verano, incluye hacer lo mejor, para aquellos, que no han podido salir de condiciones, muchas veces infrahumanas, en donde solamente con la ayuda y solidaridad de todos podremos lograr un mundo mejor.

Tener la experiencia, el conocimiento y el manejo de un departamento, en sus manos, se constituye en un reto en cualquier momento, pero en las actuales circunstancias mundiales es más necesario, sin embargo, contar con una persona, como quien ha liderado por muchos años la regionalización, manejado ministerios, como el del Medio ambiente, Constituyente del 91 y sobre todo, la dedicación y el trabajo permanente en los pueblos del Atlántico, nos da seguridad y una proyección, que Verano, respetando las capacidades de sus contrincantes, es el mejor.