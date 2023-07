SOS por la Ciénaga Grande

Desde los años cuando hice mi año rural en Ciénaga, Magdalena, Pueblo Viejo, La Isla, Tasajera y los pueblos aledaños de pescadores, hasta las Trojas de Cataca (Aracataca), he estado en contacto con estas poblaciones, un poco a la distancia, desde Santa Marta y Barranquilla. He podido contemplar grandes cambios en relación con estas poblaciones que en la época de mis abuelos eran pobres, y han seguido cada vez más pobres, porque las riquezas de la Ciénaga han sido despreciadas, ignorando, que es ésta una de las riquezas que nadie puede comprar. Este gran ojo de agua del Caribe, adonde llegan muchos de los ríos que descienden de la Sierra Nevada de Santa Marta, con una comunicación directa en el Puente de la Barra, o Puente Juan B Calderón, nombre asignado por el Concejo de Ciénaga, de mi abuelo, el gran gestor de la carretera Ciénaga-B/quilla, con múltiples pasajes que mantienen un ecosistema pero, que muchas veces han sido obstruidos, han traído junto con otros fenómenos ambientales grandes cambios en la vegetación, en la flora y en la fauna de diferentes especies algunas en extinción, como el maldito caimán de la leyenda de Tomasita.

Semejante riqueza, necesita que inicialmente los gobiernos, y los líderes de la región estudien claramente una realidad, que no puede ser peor, si las medidas necesarias para su protección no se establecen urgentemente. No se necesita ser un experto para darnos cuenta que la calidad del agua ha cambiado a través de los años, su nivel, y esencialmente su contenido de peces, cada vez se ven disminuidos en tamaño y cantidad. Los manglares, parecen estar llorando ante su inminente desaparición y, la consecuencia fatal, la disminución de la oxigenación porque el trabajo que ellos producían al consumir grandes cantidades de gas carbónico o CO2, nocivo para los humanos y necesarios para los vegetales, está grandemente alterada.

La carretera no tiene las comunicaciones necesarias con el océano, y su circulación cada día es más difícil, ante la manera impávida de dirigentes políticos y gobernantes, que en ocasiones les regalan una cancha de fútbol o unos carro-tanques para darles agua, cuando viven en la mitad de grandes cantidades del preciado líquido. Mientras tanto en las grandes ciudades se discute, si el metro va por encima o subterráneo.

La muerte anunciada de la Ciénaga Grande, es una de las mayores muestras del abandono de nuestras riquezas, en las que a los pobladores que habitan a su alrededor, ahora viven en peores condiciones y algunos desesperados salen a ver que pueden tomar de un camión accidentado, con la desgraciada consecuencia de poder morir quemados en medio de la desesperación.

Volvamos los ojos a la Ciénaga, para evitar una gran tragedia ecológica y ambiental que se cierne sobre unas de nuestras grandes riquezas en el Caribe colombiano, antes de que sea tarde, y no tengamos, no solamente combustibles para vivir, sino oxígeno para respirar.