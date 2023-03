Si, o no, a la reforma de la Salud

Es fundamental incluir la ley en la Constitución colombiana para darle un carácter estatutario, o al menos retirar los artículos que la lleven a esa condición. Las personas que participan en hacer las leyes, deben tener una formación y una experiencia en el tema, es decir conocer los aspectos fundamentales de la salud y sus profundidades. Esta condición, con todo el respeto, cobija a todos aquellos funcionarios que nunca se han quemado las pestañas en el estudio de la salud. No saben cómo se manejan las urgencias, las epidemias, los brotes, la genética, la cirugía, la desinfección, las enfermedades agudas y las crónicas, las enfermedades mentales, las de transmisión sexual, que no conocen o quieren ignorar, los determinantes de la salud, la pobreza, la vivienda, las mínimas necesidades sanitarias, la nutrición, y en general la lógica, la administración, la financiación y la equidad en la atención en salud.

Se observa en la propuesta del gobierno que se quiere apagar el incendio, sin saber qué es lo que se está quemando, solo echándole agua, sin saber que muchas veces el fuego se aumenta con ponérsela. La reforma debe justificarse y para mi modesta opinión, tiene muchas justificaciones, que hay que mostrar para los que no las conocen, dando una buena razón para los cambios. Es decir, mostrar los errores existentes, con los pacientes, con los médicos, con las EPS, ESES e instituciones relacionadas que ya están identificados, y no deben colocarse de nuevo en la próxima ley. No simplemente cambiar las Promotoras de Salud, EPS, por Gestoras, que todavía no han sido entrenadas en atención primaria y medicina preventiva para que los recursos sean manejados por el gobierno y, seguir con el despilfarro político en los entes gubernamentales, en donde se toman decisiones políticas o subjetivas, por parte de personas que se creen especialistas.

El gasto en salud es necesario y su limitación es difícil, cuando el costo de la vida de una persona valiosa, no tiene precio. Solo se podrán cubrir las necesidades en salud, de una población con altos niveles de pobreza y una clase media con restricciones económicas altas, con el aseguramiento previo y, la solidaridad de todos. El gobierno debe compartir el manejo de la salud con el gremio médico, que participa pobremente, como debe pasar con la justicia, con la construcción, con la ciencia, etc., que cuenta con profesionales formados en cada área, haciéndoles un reconocimiento a su formación y experiencia, y conectando a los médicos con las otras entidades y organizaciones, ligadas al Plan Nacional de Desarrollo, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Educación, Agricultura etc.

Si queremos de verdad un cambio, hagámoslo con quienes hemos dedicado la vida para mejorar, curar y salvar la vida de los demás, aun con el riesgo de la nuestra. No, a la intervención política comercial y negociante.

alvillan@gmail.com