Reconocimiento a la medicina

Llevamos años de que la Medicina en Colombia no se reforma y actualiza, debido a que quienes quieren hacerlo, no tienen los conocimientos, que crecen cada día más de forma maravillosa en el ámbito mundial, y otros, actúan para su beneficio político o personal, Nos estamos alejando de los grandes avances, a pesar de los esfuerzos de médicos estudiosos y especialistas, que hemos gastado más de la mitad de nuestras vidas, preparándonos, para lograr darle a los pacientes lo mejor de nuestros conocimientos, teniendo que utilizar gran parte del tiempo, de nuestras actividades familiares, nuestras diversiones y entretenimientos, mientras otros se los gozan. Largas horas de sueño, turnos de día y de noche, búsquedas de información, de lecturas y sacrificios, para finalmente atender pacientes, con el temor de encontrar nuestra propia muerte por enfrentar pacientes infectados, transmisores de enfermedades contagiosas. Recibiendo muchas veces, las gracias del momento y una retribución que, si comparamos con otras profesiones existen grandes diferencias, como con futbolistas, beisbolistas, tenistas, artistas, etc .

La profesión médica recibe por su trabajo, por su sacrificio y por su riesgo, ridículas retribuciones, y peor, hablar de sus reconocimientos, y honores, y en el peor de los casos maltrato, sanciones, castigos y humillaciones. Una profesión llena de tantas espinas, de sufrimientos y sacrificios merece otro trato, no solamente denominaciones de héroes ocasionales. Lo que sostiene nuestra profesión, es la profunda satisfacción, de haber contribuido a salvar una vida, a aliviar el dolor, o al menos mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Las reformas planteadas de salud y el funcionamiento del sistema actual, tienen que partir de buscar el conocimiento de las necesidades de las gentes, para darle soluciones, que solamente el médico y demás trabajadores de la salud conocen y pueden resolver, cargando con la responsabilidad de la vida de los pacientes, y de hacer que las decisiones que se tomen por ley, sean una realidad. Nada se mueve en salud, si no se mueve una pluma, me decía el Profesor Hernán Vélez en la Universidad de Antioquia, todo lo demás, formulaciones de medicamentos y órdenes de, exámenes de laboratorios, estudios especiales, sale de la mano de los médicos, moviendo farmacias, laboratorios, hospitalizaciones, y todas las necesidades y grandes capitales, que se requieren para poner en marcha un sistema de salud, que sin carecer de un gremio médico no podría existir.

Pero no solo para eso servimos los médicos y los demás trabajadores de la salud, hasta el camillero que nos acompaña en la salida de un hospital, todos trabajamos con la obligación de enseñar y formar las nuevas generaciones, y otro muy importante, investigar nuevos tratamientos, con el apoyo de otras profesiones, procedimientos diagnósticos, clínicos o quirúrgicos, nuevos medicamentos, vacunas y otros, que nos permitan innovar en el manejo y seguimiento de los enfermos, y en la prevención y recomendaciones de salud pública, necesarias para lograr una forma de vida mejor.