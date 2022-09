Perdida de la compasión

Un compañero de estudios de bachillerato no pudo ingresar a la Universidad de Antioquia y se fue para otra escuela a estudiar Economía, pero siempre con el deseo de volver a Medellín, a mí también me hacía falta porque veníamos juntos desde el colegio. Se volvió a presentar en la de Antioquia, y solo le faltaba el dinero para pagar la matricula, fui a una casa de empeño y dejé mi Radio Transistor para lograr el pago. Lo logramos, el amigo terminó su carrera en Medellín y yo también. Se volvió un profesor y se quedó viviendo en Medellín. Otro compañero llegó un día en horas de almuerzo y se quedó a almorzar, nos dijo que no lo hacía desde ya unos días. Se quedó a almorzar con nosotros durante varios años y terminó sus estudios con éxito volviéndose un gran profesional. Me acordé que en la casa de mi abuela, quien llegara al medio día tenía derecho al almuerzo, y el tiempo del almuerzo era en varias tandas. Me contaron, que mi abuelo organizó, vistió y alimentó, a varios profesionales famosos que tuvieron en la vida un gran desempeño. Mi padre, ingresaba los indios que bajaban de la Sierra Nevada, para que se alimentaran, con el único requisito, que se tenían que bañar y asearse antes de hacerlo, algunos aceptaban, otros no. En mi casa, siempre había invitados pobres a almorzar. Yo tuve la suerte de estudiar en colegios públicos, donde la gran mayoría de compañeros eran de bajos recursos, continuo teniendo contacto con algunos de ellos, y muchos son grandes profesionales, otros siguieron pobres y con dificultades han logrado sobrevivir. Es una historia común la que viví, pero me enseñó en parte a conocer la pobreza.

Una de las razones para dedicarme a la medicina fue esa, ayudar a quienes no tiene ningún apoyo a través de los conocimientos adquiridos, pero siempre considerando el lado humano de cada paciente. En el sufrimiento puede que algunos seamos iguales, pero, otros no tienen ni siquiera un consuelo de familiares o amigos.

Con el tiempo la palabra compasión, sigue cada vez más tendiendo a su desaparición. y la cambiamos por la arrogancia, la prepotencia, o superioridad, que sabemos se iguala al final con la muerte.

El mundo se tecnifico, se llenó de avances científicos y cada vez nos aleja más de la realidad. Casi el cincuenta por ciento de la población en Colombia es pobre, muchos no tienen sino para una sola comida al día, un alto porcentaje no tiene servicios públicos, Unos 102.000 niños y adolescentes de colegios y jardines infantiles del país abandonaron sus estudios en medio de la pandemia de la covid-19, y solo el 53% va a una universidad. (Mineducación)

Será que todavía no le damos la importancia a que la dedicación al delito tiene una relación directa con la educación, las malas condiciones de vida, la desorganización familiar, y la insatisfacción, que muchas veces se combina con drogas, alteraciones mentales y orgánicas, que aunque son en menor cantidad, colaboran con la delincuencia.

Estar metidos en consultorios, clínicas y hospitales, nos permite detectar y auscultar muchos de los problemas de las personas, y tratamos de resolver algunas veces sus alteraciones, sabiendo que sin la parte básica del afecto, de las oportunidades y de las mínimas condiciones de vida no habrá muchas veces solución, aunque se tuviera el mejor médico o un buen sistema de salud.

Un experimento científico demostró, que la compasión tenía el poder de mejorar más rápido y en forma global, aquellas personas que se enfermaban y, que permanecían dentro de condiciones casi que infrahumanas, ligadas a las drogas, al crimen y a las alteraciones contra la ley. La falta de compasión ante las situaciones actuales de violencia y criminalidad, olvidan que para mejorar no se necesita hacerlo solo con la fuerza, como sucede y constituye un grave defecto de la sociedad actual.

Los estudios de Trzeciak y Mazzarelli, encontraron que hay evidencias científicas en favor de la utilización de la compasión. En su libro Compassionomics, “no solamente buscamos llegar al corazón de los médicos, sino a sus mentes”. También indican sus investigaciones, que en el sector salud se vive una crisis severa de la compasión, ante los adelantos científicos, la carga prestacional para los profesionales, y sobre todo, no hay ninguna enseñanza en las escuelas de salud, que dedique el tiempo para enseñar sobre un elemento necesario, obligatorio, que ayudaría a cambiar la situación de violencia y criminalidad existente, de baja representación para la raza humana. Será posible que la compasión no solo haga parte de los trabajadores de la salud sino de todos?