Pandemia fuera de serie

Cuando podemos escribir todavía estas letras, para compartir con nuestros lectores, debemos estar agradecidos, de que esto se pueda dar y nos permita, con una visión actualizada emitir conceptos gracias a los estudios realizados, con fuentes evidentes o con hipótesis, que como tales, pueden convertirse o no en una realidad. En mis años de trabajo médico no había vivido nada igual, la pandemia es fuera de serie Gracias a los que consideraron mi retiro de las clínicas, me ha quedado más tiempo para ver la medicina con un ángulo diferente. Ingresando al futuro, se me ha permitido mantenerme con los grandes adelantos, y principalmente, a un mayor contacto con mis pacientes, a quienes ahora dedico una mayor parte del tiempo, en su forma ambulatoria presencial, a lo que he adicionado el virtual acompañamiento de la telemedicina, una manera fantástica de ayudar a la humanidad, no solamente en la ciudad donde vivimos, sino desde lugares lejanos inimaginables de pensar, sin este adelanto de la medicina a la distancia, incrementada en un gran porcentaje por la pandemia de la Covid-19, de ahí la célebre frase de mi padre, de lo malo, siempre sale algo bueno. Tratando de no negarle una consulta a quienes han buscado mis servicios, y de organizar adecuadamente los manejos de nuestro sistema de salud, que, en forma demorada, negligente, perversa, pero que también en ocasiones han mostrado una forma excepcional con algunos pacientes. Satisfechos unos, inconformes otros, por los servicios y la atención recibida. De mi parte, extraño mi antigua actividad que durante muchos años prestaba en los antiguos hospitales, como el San Juan de Dios en Santa Marta, el San Cristóbal de Ciénaga, el San Vicente en Medellín, y otros centros de salud. Estos contrastaron con el Hospital Militar, en Bogotá, y el Hospital Brigham and Womens de Boston, y otra larga lista de instituciones de carácter privado, el aumento del contagio hospitalario alejó a médicos y pacientes, limitando las hospitalizaciones a un mínimo necesario de tiempo.

El adelanto de la ciencia moderna nos ha permitido enfrentar uno de los más impactantes acontecimientos en salud de la historia de la humanidad, que permanece entre nosotros dejando una estela de muerte y, secuelas de irremediables traumas sociales y financieros en todos los países del mundo. Permaneciendo en países como China, que se debate con 250 millones de casos en los últimos 20 días. Narra un paciente en relación a sus necesidades, “El doctor me dijo que no había medicamentos para la fiebre”, afirmó Diane Ye, de 28 años, una paciente de covid-19, en Pekín, que hizo fila afuera de un hospital durante horas, cuando tenía fiebre solo para que la enviaran a casa con un frasco de medicamentos para el dolor de garganta.

Mi trabajo sigue permitiéndome un contacto directo con los pacientes y en forma virtual, por Telemedicina, ha suplido los impedimentos de la consulta presencial, las distancias, las condiciones del socioeconómicas del paciente, y la atención a tiempo de los cambios en salud que afectan a muchas personas.

Las vacunas nos han ayudado a salvar vidas, los médicos, los verdaderos héroes de la guerra contra la covid-19 y otras enfermedades, manejando múltiples y modernos tratamientos. Es hora de que aquellos que siguen tratamientos procedentes de personas, sin entrenamiento ni conocimientos se den cuenta que siempre deben contar con un médico de su confianza, no con el Dr. Google u otras ayudas, que son buenos para informar, pero no para prescribir o responsabilizarse por la vida de un ser humano. A pesar de los grandes avances en inteligencia artificial, el reemplazo del análisis y principalmente en el momento de las decisiones seguiremos los médicos siendo necesarios. La relación médico paciente, el afecto y el consuelo para ellos, es fundamental e imposible sustituirlo con máquinas artificiales. Pero, por el contrario, en los próximos años con los adelantos científicos la inteligencia artificial será cada vez más útil para el trabajo diario de casos, ayudándonos a resolver problemas a la distancia, como el de mi compañero de Fellow de Salud Publica en Boston, a quien un día a través de tele consulta pudimos diagnosticar y tratar un paciente procedente de Sur América con cuadro clínico de un dengue grave.

La salud, debe seguir siendo una prioridad, más en los tiempos de violencia que vivimos, su atención siempre debe tener un carácter social y humanitario. Esperamos los cambios anunciados por el nuevo gobierno, que nos permita mejorar en todos los aspectos que muchas personas necesitan.

Feliz y Próspero año 2023.

alvillan@gmail.com