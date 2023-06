Nuevas pandemias

Sin haberse desaparecido la Covid-19, causada por un virus de múltiples variables, con características diferentes en cada persona, de daños mayores en aquellas con defensas disminuidas, o asociado a condiciones como la edad, el embarazo, la presión alta, la obesidad, diabetes, terapia inmunosupresora para el cáncer, VIH, y otras enfermedades. Existen las posibilidades de la llegada de nuevos agentes microbiológicos, principalmente virus, que puedan aparecer, o que hayan estado presentes se vuelvan agresivos para los humanos, adquiriendo cambios de acuerdo a variantes del medio ambiente, deforestación, uso de armas químicas, calentamiento global, inundaciones, sobrepoblación, hacinamiento, el mayor contacto con áreas deforestadas y, otros.

Los países Miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), acordaron un presupuesto para los próximos dos años (2024-2025), de 6.830 millones de dólares (6.330 millones de euros), el más alto de la historia, y que incluye un aumento del 20 por ciento del aporte de los estados que la conforman. Se incluyen en este presupuesto medidas para la erradicación de la polio (643,79 millones de euros), programas especiales (159,21 millones) para un total de 803 millones. También 927,26 millones para operaciones de emergencia y llamamientos.

Aunque la OMS señaló que la emergencia de la covid-19 cambió en una parte el rumbo, invitó a los líderes a continuar el camino de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: "Debemos perseguirlos con la misma urgencia y determinación con la que contrarrestamos la pandemia". Este cambio debió hacerse hace mucho tiempo, pero solo una catástrofe como la reciente pandemia nos ha hecho reaccionar.

Unos 14,9 millones de personas murieron en el mundo a causa de la pandemia de covid-19 entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021, informó la Organización Mundial de la Salud (OMS). Supone la ONU que hubo 9,5 millones de personas fallecidas adicionales.

Es una obligación reconocer la lección de la covid-.19, que nos tomó a todos por sorpresa, y protegernos de nuevas epidemias dentro de las actuales emergencias sanitarias, las cuales, por todo lo que está sucediendo no estaremos exentos.

¿Pero que puede aparecer en los próximos años? Virus, bacterias y otros agentes infecciosos, que están al acecho para multiplicarse como la influenza, y otros virus respiratorios, de fácil trasmisión, la viruela del mono, el Ébola, las hepatitis, bacterias resistentes, parásitos, y muchos otros, algunos no detectados y, otros, con posibilidad de resurgir.

Mientras perdemos el tiempo discutiendo conceptos subjetivos, seguimos dejando crecer las grandes dificultades en salud que por siglos hemos vivido. Es el momento de ponernos de acuerdo, al menos, para buscar la salud de las personas que tanto la necesitan. Debemos aceptar que una discusión en salud, es diferente, no se puede dejar en manos inexpertas y, por el contrario, se debe contar con un grupo, no solo de científicos, sino de personas convencidas y comprometidas, de que solo juntos, podremos enfrentar un enemigo que no respeta partidos ni conceptos políticos.