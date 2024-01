La frase original Lo peor, no saber lo que no se sabe, de Peter Burke, (Profesor, Universidad de Cambridge, en su reciente libro, Ignorancia). Parte de aquello, que pensamos saber, equivocadamente. Podemos sacar conclusiones, no ciertas o equivocadas, en muchos temas, incluyendo la salud, la religión, la justicia, la economía o la ciencia. Vivimos equivocados durante mucho tiempo, y a todo, le tenemos respuesta inmediata en nuestro subconsciente y, posteriormente en nuestras intervenciones, actuaciones o decisiones diarias, y definitivas para nuestro futuro, al empezar este nuevo año. Se sabe, que la educación, puede ayudar a vencer nuestra ignorancia, creo que en algunos aspectos eso es muy cierto, pero, en algunos casos, existen otras influencias, como la tradición, la cultura, el arte, la naturaleza, y por supuesto, la genética, las costumbres, el medio ambiente, las situaciones, económicas, o las condiciones de vida. El problema es más grave en salud, en donde las decisiones equivocadas, se pagan con muertes.

¿Qué importancia tiene, reconocer que no lo sabemos todos? y, que cada vez, que estemos enfrente de otra persona, cualquiera que ella sea, le tengamos el mayor respeto, consideración o afecto y, nunca traigamos el rechazo, el odio, o el menosprecio, y en ocasiones graves, irrespetar hasta su existencia y sus derechos fundamentales. Personas indigentes, analfabetas, ignorantes, o aferradas a sus creencias y tradiciones, nos han dado grandes lecciones. Recordemos, cómo sobrevivieron a las inclemencias y peligros de la selva, los niños perdidos, en el Guaviare, rescatados después de un mes, en donde, muchos de nosotros, no hubiéramos durado ni 24 horas. Abandonadas y desatendidas, estas poblaciones, con índices de analfabetismo altos, han logrado su subsistencia, como otros pueblos indígenas. Por otro lado, hay ya empresarios, como es el caso de los indios Seminolas de la Florida, en EU, propietarios de Hard Rock Café. Es decir, se pueden obtener hasta mejores condiciones económicas, sin saber mucha economía, buena suerte, loterías, premios, etcétera.

Dicen que la plata no lo es todo y que el conocimiento es oro, pero desconocer lo que no sabemos, puede ser más importante, para el comportamiento mundial, de los países y sus comunidades, que lo que sabemos, principalmente, para aquellos, que dirigen los destinos del planeta, los países, y sus gentes.

Ejemplos hay muchos, sin poner nombres actuales, la historia de la humanidad, sigue desarrollándose, en medio del desconocimiento de los líderes y autoridades. Esto lo señala el Profesor Burke, en su libro, convirtiéndose, en decisiones tomadas en un conocimiento equivocado. Ante estos importantes comentarios, y frente a su actual realidad y consecuencias, hay que tomar unas recomendaciones, en las que todos, podríamos participar en equipos, de acuerdo a los conocimientos directos de cada tema, sumados a la experiencia aprendida a través de los años. Abandonar una de las grandes desgracias actuales, el poder omnipotente, sin el conocimiento.