No más muertes por covid-19

Hasta el momento los mayores esfuerzos en investigación han sido dirigidos a cómo y por qué se mueren los pacientes con covid-19. Respuesta, principalmente buscada durante las severas alteraciones del organismo humano en los casos graves, y en los hallazgos de las necropsias, relacionado con el gran número de fallecidos, en el mundo unos 5.664.114, de 374.686.907 contagios informados, en Colombia 134.079 fallecidos de 5.871.977 casos registrados.

Sabemos que la gran mayoría de personas infectadas, evolucionan satisfactoriamente y se curan. ¿Qué es lo que hace que se salven? Los inmunólogos dicen que son sus defensas, sus anticuerpos, la respuesta inmunológica, o las vacunas. Esta respuesta es confirmada cuando en los días más recientes, los casos más complicados, se vienen dando mayormente en los no vacunados, o aquellos con dosis de vacunas insuficientes, o con condiciones predisponentes, como la edad mayor, la obesidad, y otras.

Los biólogos piensan que el virus tiene diferentes capacidades de invasión del cuerpo humano, de patogenicidad, y de agresividad, para, por diferentes mecanismos destruir los sistemas de protección del organismo. También demostrado con las diferentes variantes, unas más agresivas o contagiosas que otras.

Los epidemiólogos dicen que la epidemia tiene ciclos, que cambia con el tiempo, las circunstancias ambientales, el incumplimiento de las normas sanitarias de las gentes, la pérdida de el autocuidado, el distanciamiento, el uso adecuado de las mascarillas, las reuniones grupales, y otros factores del paciente y las comunidades, que incluyen la vacunación, la asistencia a eventos públicos, todo esto mantiene la variación en el número de casos. Tienen razón mis amigos epidemiólogos.

Lo que se corrija de lo anterior ayuda a fortalecer la salud pública, que en la mayor parte del mundo tiene grandes necesidades. Pero cuando ya el paciente aparece, es porque la medicina preventiva, y la salud pública, no han sido suficientes, esto está pasando en todo el universo, desde los países ricos a los pobres.

Con el debido respeto a la confidencialidad de mis pacientes, tengo que informar que después de dos años con una atención de más de 1600 casos en forma virtual, los resultados están en el 99.9% de sobrevida, libres de complicaciones mayores. Nada espectacular hemos hecho, similar que en otros grupos médicos, solo una debida atención médica, que como a muchos colegas nos ha quitado el sueño, por toda la pandemia. No me atrevo a decir que a quienes les ha ido mal, es por falta de atención oportuna, por deficiencia en el manejo y su seguimiento, por falta de medicamentos, o por una demora en reconocer la gravedad de la enfermedad en algunos casos, o porque otros han fallecido por causas diferentes al Sars-Cov-2, eso hay que estudiarlo en forma urgente, y corregirlo si está pasando.

Medicamentos y pautas que me han servido, reitero mi credibilidad y confianza en la ivermectina, como medicamento que ha sido demostrado disminuye la carga viral, igual que el enjuague bucal con base en el limoneno, demostrado recientemente por investigadores en Barranquilla. Las controversias no han sido saldadas, pero mientras discutimos científicamente, puedo informar, que la ivermectina bien usada no ha tenido desde hace muchos años efectos graves o irreversibles. El uso de las vitaminas C y D, conjuntamente con la aspirina como prevención a la formación de coágulos, y una buena hidratación, da buenos resultados, cuando tenemos parámetros como una buena oxigenación, y estado general del paciente, quien desde estas etapas debe ser debidamente atendido.

Mi conclusión, es que nadie se debe morir de covid-19, si se trata a tiempo, más ahora que ya tenemos vacunas, y que ha disminuido el sufrimiento de los pacientes. Los vacunados en su mayoría ni siquiera llegan a tener dificultad respiratoria, la complicación más grave y frecuente de la covid-19. Debemos seguir trabajando para que no haya un solo muerto más de covid-19, esto significa mucho, sea quien sea, personal de la salud, ministro, empresario, obrero, etc. Todos debemos ser iguales en la atención de salud para su tratamiento a tiempo. Tenemos que seguir atendiendo los casos, desde los sospechosos, con manifestaciones leves a moderadas, y aquellos con diagnóstico confirmatorio. No apoyo dejarlos al libre albedrío, sino por el contrario hacerles un seguimiento oportuno por personal debidamente entrenado, guiado por infectólogos, que es el profesional que le corresponde, para no cometer errores por falta de conocimientos que siguen siendo muchos, y así evitaremos la llegada a la hospitalización, en donde el pronóstico es sombrío, y mucho menos requerir de unidades de cuidados intensivos, donde solo el 50% se salva, para lo cual nos preparamos erróneamente con una mayor inversión y un menor resultado, que si mejoráramos la atención ambulatoria. Corregir el pasado nos ayudará a no cometer más errores en el presente.