¿Neumonía en china, nueva pandemia?

Las noticias de una fuerte neumonía, de un rápido aumento en poblaciones del norte de la China, que ha venido llenando las instituciones hospitalarias, con ocurrencia principal en niños, deben ser tenidas en cuenta. Los niños enfermos, han estado llenando las salas de atención de urgencias, han sobrepasado la capacidad de atención, con largas horas de espera. En las escuelas, la presencia de casos es tan alta, que por todos lados, se escuchan quejarse a maestros y personal de atención, algunos colegios han decidido cerrar sus clases.

Similar a lo que sucedió hace tres años, el Partido Comunista Chino (PCC), parece no darle mucha importancia a esta situación, o riesgo, de la difusión de la enfermedad, que hasta el momento, no se refiere a nuevos agentes causales, contestando a la Organización Mundial de la Salud, que no hay “patógenos nuevos o inusuales” ni síntomas clínicos diferentes a los ya conocidos.

Esperamos que no vuelva a suceder lo mismo, que con la covid-19 en Wuhan, durante los últimos días de 2019, cuando pasaron, unas tres semanas antes, de que el régimen chino reconociera que el virus podría propagarse de persona a persona. En ese momento, las autoridades reprendieron a los médicos, que hablaron, arrestaron, a periodistas, ciudadanos y amordazaron, a los reporteros , mientras, orquestaron una limpieza de Internet, ante cualquier mención del brote, el cual consideraban perjudicial para fines comerciales o turísticos, no cerrando, ni ejerciendo ningún control sobre los casos, que rápidamente fueron trasladados a otros países.

Los niños, se han visto especialmente afectados durante el actual brote de neumonía, aunque también hay casos en adultos, menos severos. Los principales hospitales pediátricos chinos, en todo el país, han informado que reciben hasta 10.000 pacientes, cada día en las últimas semanas. En algunos hospitales, las salas de espera, han estado tan llenas, que los niños y sus familias, tuvieron que hacer cola ante la puerta del hospital. Las medidas de control de la contagiosa neumonía, como el uso de tapabocas o mascarillas especiales, empiezan a ser utilizadas en algunas instituciones de salud.

Solo Beijing, informó más de 72.000 infecciones, en la semana, que finalizó el 26 de noviembre.

La etiología o causa de la infección, no es clara, hasta el momento teniendo como posibles según el portavoz oficial del Partido Comunista, el Diario del Pueblo, la neumonía por micoplasma, “prevenible y controlable”, lo cual no es cierto. Pero concentrarse en el micoplasma, podría ser un paso deliberado, para engañar y restar valor, según el Sr. Lin, virólogo reconocido. "El Partido Comunista Chino, no quiere que la sociedad internacional sospeche que China está sufriendo otra ola de covid", dijo, calificando el énfasis en los patógenos comunes como "puramente político".

Lo importante, de las medidas en nuestro país, es que se lleven claramente en los centros de atención médica, la presencia de las causas de neumonías, en niños preferentemente. No pensar simplemente en gripas, evaluar los niños inicialmente, sin traslado a urgencias, utilizar, la telemedicina y tele consulta, para seguir las indicaciones médicas, de traslado en caso de empeoramiento de los síntomas en un término variable de 3-5 días. Mantenerlos bien hidratados y usar, medios físicos y medicamentos para controlar la temperatura.