La salud del Presidente

Todos queremos que nuestro Presidente, esté sano y que actué, con todas sus condiciones, es decir que conserve las más importantes condiciones del ser humano tanto físicas como mentales. Las decisiones del Presidente son fundamentales para el crecimiento, el desarrollo, pero también para la salud de todo el pueblo, incluyendo las personas ajenas o contrarias a sus ideas. De donde resulta más importante, que tenga las mejores condiciones, para actuar y ayudar tanto a los que votaron en su favor, como a quienes lo hicieron en su contra, y a quienes no votaron.

Pero, ¿cómo sabemos que está bien? Esta es la pregunta del momento, porque en sus acciones han sido severamente criticadas, y cuestionado en la inasistencia e incumplimiento de más de 80 reuniones. ¿Será esto suficiente para decir que está enfermo? No, la forma concreta de saberlo es con una valoración médica, una historia clínica y sus exámenes correspondientes. Esto, me acuerda, que hace algunos años hacía parte de la valoración de la Presidencia, cuando hice mis estudios de Medicina Interna en el Hospital Militar. Era obligatorio hacerlo, sobre todo cuando nos tocaba el turno. Lo hacíamos con mucho respeto, cortesía, y complacencia de la familia y del mismo Presidente. Después de revisar, incluyendo sus laboratorios y otros estudios, entregamos un informe de sus condiciones de salud, ejercicio que se extendía al de Ministros, altos Magistrados de las Cortes, Representantes, Senadores, y demás personalidades, que al final se iban agradecidos, de que, en un corto tiempo, unos tres días, se pudieran descartar enfermedades prevenibles o en algunos casos, iniciar un tratamiento dirigido. No sé, si ya estos chequeos dejaron de funcionar con carácter obligatorio. Se hacen para bien de los pacientes y para el del país entero, con la satisfacción y complacencia de ambos.

La obligación de los chequeos, no solamente debería ser para los Presidentes y altos funcionarios, sino también para cualquier persona, así, reduciremos la aparición y el avance de muchas enfermedades, y, desde el punto de vista de salud Pública, empezamos a cumplir con la prevención, actividad mucho menos costosa que podría salvar un buen número de vidas y complicaciones.

Las alteraciones del comportamiento, de diagnóstico psiquiátrico, son de las más difíciles de confirmar, pero, ameritan valoraciones especiales y, deben como toda la historia clínica guardar la reserva y confidencialidad respectiva. En el caso de funcionarios de alta responsabilidad en el manejo del gobierno, como el Presidente, se debe cumplir con las leyes que lo regulan. Los actos políticos deben ser siempre saludables, vengan de cualquier partido o jerarquía. En salud la cosa está clara, en política es diferente, todo se enreda, lo peor, los políticos manejan la salud.