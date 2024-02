La prevención, una política de Estado

Persona prevenida vale por dos. Tener todas las consideraciones, o al menos las más importantes para tomar decisiones, constituye una de las grandes condiciones del ser humano, y aun de algunos animales. Por error, se cree que la prevención, es sólo teoría, o pura letra muerta. Este concepto es totalmente equivocado. Lamentablemente vemos grandes conocedores de la Epidemiología, sentados en los escritorios, pontificando sobre prevención en muchas áreas. Sin hacer lo más importante, que se cumpla la teoría y los conocimientos, y que en general se desarrollen sus principios, normas y recomendaciones. Lo que denominaremos Epidemiología aplicada. Para su práctica, se necesita integrar otras ciencias, fundamentales, para tomar no solo buenas recomendaciones, sino saber desarrollarlas, antes de que sucedan acontecimientos no deseados, y hasta desastres, catástrofes, epidemias, pandemias, y finalmente eventos, que terminan con la vida de muchas personas y hasta de pueblos enteros

En la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, el Profesor Héctor Abad Gómez, nos enseñaba, que en Salud Pública la teoría, sin la práctica, no sirve, inclusive puede ser más importante, la práctica que la teoría. Con él aprendimos a analizar, la dura realidad, con mayor impacto, en los difíciles caminos de la gente pobre, los efectos devastadores del hambre, la necesidad del agua potable, vivienda, o empleo, verdaderos determinantes, no solo de la salud sino, del bienestar de toda una sociedad. El impacto del hacinamiento, donde los padres, no tienen cómo enseñar educación sexual, y buenas costumbres, a sus propios hijos. La mala selección de los alimentos, el manejo indiferente o desacertado de la limpieza, la eliminación de las basuras, la presencia de animales, sin control, y en general, la pérdida de los mínimos conceptos sanitarios, lavado de manos, protección de la piel y el cuerpo en general.

Los resultados con la prevención, son mejores, por ejemplo, en el control de las enfermedades prevenibles, infecciosas o no. Infecciones de vías aéreas, enfermedades transmitidas a través del agua, contaminada con bacterias, larvas de mosquitos, que crecen allí, como el Dengue, y otras, que necesitan, al menos, tapar cuidadosamente.

La prevención secundaria o aquella, necesaria después de que llega la enfermedad, el agente causal, o los fenómenos de desastres, los incendios las inundaciones, los deslizamientos, la desnutrición, el infarto del corazón, las hepatitis, el Sida, las enfermedades de trasmisión sexual, mentales, la drogadicción, el crimen y, en general, muchas enfermedades, eventos y sucesos que la misma humanidad, podría ayudar a controlar si estuviera educada y lográramos aplicar la prevención.

La prevención es salvadora, se aprende también con el buen ejemplo, con la cultura, con el folclor, y otras formas. Hay que mostrarla a todos los niveles, desde el científico, en donde ha sido comprobada plenamente, hasta llevarla, desarrollarla, ejecutarla, en forma eficiente y oportuna, mediante, una organización que la establezca como una política de Estado, que nos permita estar preparados, para enfrentar los grandes retos del presente y, lo que nos guarda el futuro.