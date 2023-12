La indigencia, la inequidad y la pobreza

Siempre han existido, conjuntamente con el desempleo, la mala calidad del ambiente, la seguridad física, mental y social en la actividad laboral, incluso la capacidad de control sobre las demandas y presiones de trabajo, son importantes determinantes de la salud y los mayores acompañantes de la desnutrición, las enfermedades mentales, la drogadicción las enfermedades infecciosas, infecciones de la piel, enfermedad diarreica, las neumonías, la tuberculosis y otras.

Para tratar de mitigar el efecto de estas enfermedades y sus graves consecuencias, se necesita además de la intervención directa del sistema de salud, una discusión con más altura, para tomar las decisiones correctas.

Pensemos en los antes mencionados condicionantes, necesarios para lograr, un verdadero derecho a la salud, en un Estado al que no hemos podido llegar, porque no se ha empezado por el principio, donde cada uno, recomienda lo que nunca ha estudiado, viendo que la política, no respeta ni a la ciencia. Mientras tanto, los científicos, médicos y demás miembros del personal sanitario, seguimos creyendo, que algún día, los políticos nos tendrán en cuenta, para las decisiones importantes.

Controlar y frenar, los condicionantes de la salud, disparados con una reciente pandemia, y un estado económico desmejorado, en una situación casi que universal, son acciones a tomar y, de importancia número uno, para que, cualquier reforma de la salud, dé resultados.

Tendremos que confiar en las decisiones del Congreso, y el liderazgo presidencial, con los Ministerios, que no solamente incluyan el de Salud, sino también, aquellos que intervengan los condicionantes, como Mineducacion, Minhacienda, Minambiente, y en general todos, los que se requieran, incluyendo el reciente Ministerio para la igualdad.

Incluir, el nuevo funcionamiento de las RAP, Regiones Administrativa y de Planeación Nacional, con las que se abre un nuevo horizonte, en el desarrollo del país, constituyéndose en el instrumento que impulsará el progreso nacional desde los territorios. Actualmente, el centralismo en Colombia, maneja el 85% de los recursos estatales y sólo el 15% es para las regiones, esto tiene que cambiar.

Sirve para planificar y debatir situaciones importantes, pero, más importante aún, tomar decisiones.

Eliminemos la corrupción, la inseguridad, las injusticias, y los personalismos, para poder vivir el país que queremos.

Las obligaciones de luchar contra los determinantes de la salud, son conocidas por todos, corregirlas llevará mucho tiempo, debería ser una meta, para cumplir y dejar como un legado a las generaciones futuras.

Nuestra sociedad debe tener claro, que debemos denunciar, rechazar y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para colaborar con las autoridades. Las personas que infrinjan las leyes deberían ser juzgadas y castigadas ejemplarmente. Aquellos que puedan colocar parte de lo que esté a su alcance, que lo hagan.

Les deseo a esas personas, que tienen el manejo de los destinos del país, de los departamentos, ciudades y municipios, los mayores éxitos para el próximo 2024.