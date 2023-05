La dignidad medica

Es aquella que respeta la dignidad del paciente. La verdadera calidad medica es la que combina ciencia, conciencia y humanidad. Los médicos que respetan al paciente siempre serán dignos en cualquier circunstancia, aumentando sus valores con su preparación y sus estudios.

Una gran cantidad de médicos y la presencia de profesionales extranjeros, cada día favorecen la aceptación de condiciones laborales en lugares sin instalaciones adecuadas en donde los enfermos son atendidos sin el tiempo necesario para cada consulta, por lo que el médico no obtiene el afecto de sus pacientes, la compensación económica es pobre y, el resultado es la frustración de una actividad que requiere un esfuerzo que llega hasta el cansancio, que termina en honorarios ridículos que se han convertido en la variable de gastos económicos a recortar en la que las acciones intermediarias, estudios diagnósticos, pruebas de laboratorio y una gran cantidad de tecnologías ganan más que quien tiene la responsabilidad del paciente. La Academia Nacional de Medicina “observa con creciente preocupación el paulatino deterioro del ámbito laboral, la retribución económica y el reconocimiento del médico que afectan la dignidad del ejercicio profesional”. Con la creación de nuevas escuelas de Medicina, y la llegada de médicos extranjeros se han aumentado la aceptación de malas condiciones laborales, en lugares sin instalaciones adecuadas en donde los enfermos son atendidos sin el tiempo necesario para cada consulta, por lo que el médico no consigue ni el afecto de sus pacientes. Por esto “la dignidad de la persona, es la medida que debe guiar las intervenciones biológicas, genéticas y médicas sobre el hombre desde su concepción hasta su último suspiro” (Irigoyen Coria y cols, Reflexiones sobre la dignidad de la persona y la medicina).

En dónde está esa dignidad médica cuando en el momento se propone volver al manejo del gobierno de las decisiones, no solo para los pacientes, sino el futuro de las profesiones médicas. La organización actual del Ministerio de Salud no tiene un desarrollo, ni una capacidad aceptable para prestar asistencia, red hospitalaria en mal funcionamiento con graves problemas económicos, incompletos programas educativos, y una pobre investigación de nuestros problemas. ¿Cómo se hará el aseguramiento? ¿Quién será responsable de la atención primaria, cuando en muchas regiones no hay ni un Puesto de salud? Se perderá la verdadera calidad medica que combina ciencia, conciencia y humanidad. El gobierno, los padres de la patria, senadores y representantes, no han tenido plenamente en cuenta la necesidad de una participación médica, ni se ha observado la defensa por los médicos y sus asociaciones. No, al manejo, o regreso al pasado de la medicina de caridad, la dignidad medica debe ser respetada, y su participación, tenida en cuenta en forma importante.

El ejemplo institucional lo debe dar el gobierno, pero las organizaciones médicas actuales, y la empresa privada que cumplan con lo establecido, no pueden ser invitados de piedra. La dignidad médica incluye el derecho a ser nosotros mismos y a sentirnos satisfechos, con la posibilidad de elegir una profesión, expresar nuestras ideas y respetar a los demás.