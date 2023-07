Irrespeto a la clase médica

El irrespeto es lo opuesto al respeto. La palabra, como tal, designa la falta de respeto que se manifiesta hacia algo o alguien. El irrespeto es considerado como una falta grave para la sana convivencia entre las personas, pues violenta uno de los principales valores que garantizan la armonía social: el respeto. (Diccionario de la Lengua Española). Es lo que está sucediendo con una clase médica ya pisoteada y por quienes la defienden solamente se les da después de una pandemia, la denominación de héroes, sin medallas y mucho menos estímulos que mejoren su calidad de vida.

Pero si esto está pasando después de más de cien médicos muertos y 20.000 infectados, durante la pandemia, la última, es que, se está gestando la importación de médicos cubanos para solucionar las necesidades en salud de los colombianos, debido a que al parecer no somos suficientes ni estamos capacitados para enfrentar problemas que durante años, hemos sabido enfrentar en las peores ocasiones, con base en un médico con una formación académica reconocida en cualquier lugar del mundo, de lo cual debo dar yo mismo fe, cuando pude ser aceptado en la Universidad de Harvard para mi especialización en Infectología. Así lo han hecho, una buena cantidad de colombianos, a quienes ningún ente gubernamental ha apoyado, sacrificando todo por una formación académica, que pueda ayudar a todos aquellos coterráneos que nos necesitan. Situación que no ha permitido que se aumente el número de médicos especializados, por las serias dificultades y sacrificios que conlleva la formación, unos 130.000 médicos para 31.000 especializados. Es decir, los que estamos somos pocos, pero verracos como decía un compañero en la Policlínica de San Vicente, en Medellín. Trabajamos y sufrimos con nuestros pacientes, y ahora, se planea traer médicos cubanos, para reemplazarnos por aquellos que no cumplen con los requisitos de formación del médico colombiano, que no conocen la tipología de los pacientes, que vienen como mercenarios, a recibir una retribución mal pagada por el gobierno cubano, que se lleva la mejor parte de sus salarios.

No se puede permitir más irrespetos a la clase médica, que no ha participado de lleno en una reforma de salud, que se necesita y, que las luchas políticas intestinas, no han dejado hacer, junto con intereses comerciales y otros con nombre propio. Antes de traer médicos no certificados en Colombia, contra quienes no tengo ningún rechazo de colegas, se debe considerar como indecente, e irrespetuosa esta posibilidad. La solución, apoyar a una mayor formación de tantos jóvenes interesados y competentes, que puedan disminuir, progresivamente las necesidades de una buena atención médica.

De acuerdo con las asociaciones médicas, como el Colegio Médico Colombiano, la Academia Nacional de Medicina y otros, que ya rechazaron esta medida, a la cual deben unirse universidades, en general todos los gremios de la salud y comunidades afectadas.