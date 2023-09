Inteligencia artificial y enfermedades infecciosas

Si las enfermedades infecciosas no utilizaran, la inteligencia artificial, se perderían, muchos años de avances en tecnología, que ahora, ya vamos cada día, aceptando, como una herramienta importante, en la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y en la posibilidad de la eliminación de algunas enfermedades infecciosas.

Todos los días, se producen, nuevos avances de la inteligencia artificial, (AI en Inglés), definida, como una rama de la informática, que desarrolla programas, capaces de imitar y hasta, mejorar, procesos propios de la inteligencia humana. Es decir, las máquinas, con un gran contenido de información, pueden analizar, rápidamente, lo que está sucediendo, alrededor, impulsando, o determinando acciones, que han ahorrado, una gran cantidad de pasos, para su desarrollo, consiguiendo objetivos inimaginables.

Cuando inicié, los estudios de Infectología, encontré en mi Profesor y guía académico, Thomas O´Brien, el Jefe del laboratorio de Microbiología, del Hospital Brigham and Women's Hospital de Boston, quien conjuntamente con el Massachusetts General Hospital, integraría el Hospital No 1, de la Universidad de Harvard, designados, conjuntamente, como los Partners, obtuvieron, el Ranking No. 1 de los hospitales del mundo. Con el descubrimiento de un plásmido, elemento, que se pasa, genéticamente entre bacterias, transmisor de resistencias antibióticas en todo el mundo, a través de computadores y su célebre invento del Whonet, para controlar las resistencias, creímos este sería el descubrimiento del siglo.

Pero, con el advenimiento de la IA, inteligencia artificial la cantidad de procesos, descubrimientos, y nuevos elementos para la infectología, parecen, multiplicarse todos los días, desde el punto de vista de diagnóstico, reconocimiento microbiológico y, nuevas drogas para los tratamientos. Las investigaciones, se han acelerado enormemente y los innumerables enigmas empiezan a encontrar, nuevas respuestas.

¿Ante los pasos agigantados del sector científico, que podrá suceder? Esta línea de trabajo, podrá sobrepasar el pensamiento humano, ¿tradicionalmente utilizado? Cuál seguirá siendo el papel no solo de los trabajadores de la salud, ¿sino el de las instituciones?

Nos espera un tiempo de muchos cambios, de manejo de medicina digital, de cambios en los pacientes, al interpretar, equivocadamente, soluciones electrónicas, que nos pueden llevar a decisiones equivocadas.

Cambiaremos nuestra tradicional forma de consulta, decidiremos teniendo en cuenta la modernidad, y nuestra enorme influencia de las máquinas, o guardaremos todo el humanismo que cada vez perdemos más, en la evolución de perspectivas que no dejan muy clara la relación, medico paciente, los sentimientos y las emociones, las raíces familiares, el respeto por los mayores, la honestidad, el orden, la ética, la religión, el sexo , las pasiones y tantas cosas más, que ahora quedarían como anacrónicas, ante una inteligencia superior a la inteligencia humana.

Ojalá, estemos todavía a tiempo, de regular el enorme cataclismo, que empieza, a propiciar, uno de los inventos creados por el hombre, seguramente para el bien, pero, como la reacción en cadena de los átomos en la bomba atómica, utilizada también para el mal.