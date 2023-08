¡Gracias Barranquilla!

Estamos agradecidos con las personas que se han unido a la Fundación Casa Hogar Andrea. Algunos no la conocen, pero ya cumplimos los 10 años de su existencia, a beneficio de los niños con cáncer que nos solicitan. Es una Fundación de puertas abiertas, para todos aquellos que, agregado a lo difícil de la enfermedad, carecen de recursos para aventurarse a venir a una ciudad con adelantos tecnológicos y científicos en donde puedan ser tratadas. El crecimiento de la población de niños con cáncer sin distingos de ninguna clase ha sido ascendente, la situación económica, y de pobreza, es mayor, y las dificultades para traslados de donde hemos recibido una gran parte de los niños, como desde La Guajira hasta el Chocó, Cauca, San Andrés y otros departamentos nos han asombrado. Son grandes las necesidades en salud que sufren los niños que todavía se mueren de desnutrición, de deshidratación, y de enfermedades curables, que muestran que la prestación de servicios de salud tiene muchas dificultades en las zonas rurales, y peor, si existen territorios de violencia, que no respetan a los niños, involucrándolos en la guerra, con desenlaces fatales, y formación de una población que crece en las peores condiciones, sin educación y sin las necesarias etapas de la niñez. Nos conmovió esta situación en donde el Estado no ha podido cumplir esa gran responsabilidad de la niñez.

Decidimos que podríamos colocar un grano de arena en medio de las condiciones de atención, sin calidad, sin alimentación, sin seguimiento, de tantos niños que fallecen por no lograr los tratamientos, aunque celebramos una reducción en la mortalidad, del 40 al 60 % de sobrevida (según Minsalud), todavía lejos de países más adelantados.

Las ganas y sacrificios de sacar adelante esta población de niños indefensos, han sido acompañadas por un gran número de personas que desinteresadamente se han unido a este propósito. Gracias a todos, empresas y personas, pero especialmente a Barranquilla, en donde se nos ha acogido para darle a estos niños, algo de lo que urgentemente necesitan. A los amigos de la Discoteca Moy's, que en ´El Baile de Miche´, ha hecho posible, la colaboración gratuita de grandes artistas, recientemente, Edie Herrera y su Orquesta, La Charanga del Sur y la orquesta de los Gorditos. Permitiéndonos cumplir una misión, en el nombre de Andrea, de Olgui, de Michell y, en el de tantos otros niños, que desde arriba nos acompañan.