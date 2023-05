El mango, otro niño abandonado

Si, el mango, ese otro producto de la tierra que nos llegó desde la India, desde épocas milenarias, es otro de esos niños, que muchas veces, vemos en nuestras calles crecer a pesar de todas las inclemencias y desastres, al lado de grandes cambios climáticos, de los fuertes vientos y sobre todo del abandono de los humanos, que, como otros bienes de la naturaleza, no nos trae sino beneficios, descontaminación, frescura y estimulante figura con su verdor, y sus variables colores en sus flores y en sus frutos. Pero, lo más importante, nos ayuda a sobrevivir con sus aportes nutricionales, rico en vitaminas como la C, que nos protegen de las infecciones, y con sus altos contenidos en fibra, nos ayuda a funcionar mejor los intestinos. No menos importante aún, es saber, que el mango tiene un índice glucémico moderado, este índice, (IG), es una medida, de la rapidez con la que un alimento, puede aumentar su nivel de azúcar (glucosa) en la sangre, teniendo en cuenta que únicamente los alimentos que contienen carbohidratos tienen un IG, por lo que equivocadamente lo culpamos de la diabetes, cuando su índice glicémico no es alto, por su alto contenido en fibras, aportando otros elementos nutricionales que lo vuelven importante como un alimento, cada vez más reconocido para la dieta en países, como EU, Canadá, Reino Unido, Alemania y otros. Por esta razón, su demanda y consumo en el exterior viene aumentando, obviamente, en los países asiáticos, africanos, de donde es originario, países árabes, en toda Europa, y en el resto del mundo,

El mango es altamente recomendable para poder controlar el peso, y de esta forma, contribuye a disminuir los niveles de obesidad. A pesar de su dulce sabor, es bajo en calorías, pues 100 gramos de mango solo aportan 59 cal, un porcentaje muy pequeño si sabemos que un adulto con baja o sedentaria actividad debe consumir unas 2.000 kcal al día. Dos mangos diarios, serían suficientes para ingerir una cantidad sana de calorías en combinación con otros alimentos saludables. Por ser una fruta con altas propiedades de antioxidantes, comer un mango diario podría disminuir los riesgos de adquirir cáncer de seno y próstata, o disminuir la arteriosclerosis. Estudios serios le asignan propiedades benéficas para la piel, la visión, el cabello, las mucosas, los huesos y el sistema inmunológico, por su contenido en vitamina C, A, E, y de fibra, lo que ayuda a reducir el colesterol dañino en la sangre.

Hace mucha falta el apoyo gubernamental, de tipo local y nacional, el cual no se ha dado debidamente a los agricultores y productores, desde hace muchos años, cuando se sabe que debemos proteger el gran potencial que tienen las tierras en Colombia. Muchas con una tradición reconocida, como la región de Ciénaga, Magdalena, con su privilegiado mango de azúcar, de características genéticas propias, similar en otras zonas. Se debe apoyar y reestructurar la capacidad de comercialización, y de exportación, como se hace con otros alimentos, en países con grandes cambios en su agricultura en los últimos años.

Necesitamos una mejor estructura y apoyo estatal, ayudas financieras, préstamos con bajos intereses, seguridad, vías de comunicación, tecnificación en productos y derivados, servicios públicos, uso de fertilizantes y otros materiales, distritos de riego y demás, para que mejorando la producción en calidad y cantidad, se haga un justo control de precios, consiguiéndose mejorar las condiciones de los trabajadores del campo, que puedan cambiar los tiempos de grandes pérdidas del mango, como pasa en la actualidad, por otros de una bonanza que vuelva atractivo el uso del mismo, lo cual, al final repercutirá también, en la tan publicitada protección de nuestra madre tierra, al disminuir la concentración del gas carbónico en la atmósfera que respiramos.