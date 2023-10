El futuro de la inteligencia artificial

Aunque se reconoce la existencia de la inteligencia artificial IA y el aprendizaje automático, desde hace varios años en las empresas, el Chat GPT, ha sido el primero en enfrentar las necesidades de eficiencia y rapidez en la respuesta, que simultáneamente, podría reducir el trabajo intenso de algunos trabajadores.

De acuerdo con el historiador Yuval Noah Harari, “Las nuevas tecnologías pueden crear el cielo o el infierno. Pero, no estamos seguros de cual es cual. Y esta situación, es muy peligrosa. La línea entre los dos es muy fina y puede transformarse, el uno en el otro. La democracia, es una conversación, la conversación, se basa en el lenguaje, y cuando el lenguaje mismo es pirateado, se rompe y, la democracia se vuelve insostenible. Si se llega a ese punto, no habrá retorno “.

De otro lado, el gran apoyo que puede prestar la Inteligencia Artificial (IA), en áreas, como la Medicina, la Historia, la Política y muchas más, es innegable, y hace que se pueda considerar su utilización de una manera prudente y regulada. ¿El problema es cómo hacerlo? si ya está entre nosotros, se está utilizando y, no tiene ninguna medida de moderación.

Sus efectos benéficos son muchos, pero, no podemos negar, que existe una gran preocupación, por su intervención avasalladora en el crecimiento por todos los medios de comunicación.

La IA, no siempre tiene la toda la verdad, por su razonamiento mecánico, y tampoco tiene ética. Por esa razón, no puede evaluar el estado clínico de una persona, ni puede hacer un diagnóstico definitivo y seguro, o prescribir un tratamiento. Por lo tanto, no puede reemplazar la consulta médica presencial, ni la relación médico-paciente. Tampoco puede distinguir la respuesta, cuando hay variables que no están en su contenido, sus actualizaciones pueden estar atrasadas, en el instante que se consulta. Como todas las tecnologías, la IA trata de “imitar” la mente humana y superarla, el razonamiento es basado en su alto contenido de datos. Pero, aun con un contenido grandísimo de datos este va a ser siempre mecánico, no hay un pensamiento humano. Tampoco, puede reemplazar trabajadores, en actividades manuales o de alto razonamiento, pero si puede, ayudarlos en su trabajo y en su preparación, para tener mejores resultados y disminuir la fatiga o superar otros problemas, cambiando su forma de trabajo, sin desplazarse.

En política, muchos serían sus aportes, mejorando la formación de quienes la ejercen, disminuyendo actuaciones equivocadas, si se tiene en cuenta su utilización en circunstancias importantes.

La demora en fijar las condiciones y restricciones de la IA, debe adelantarse con prontitud para que su utilización equivocada no se generalice. La IA puede permear las actividades sociales, las comunicaciones y llevarnos a un mundo desconocido. Sin embargo, la visión positiva sobre la IA, la sitúa como una herramienta poderosa, para tratar de realizar tareas difíciles, en menor tiempo en forma eficiente.

Se necesita, congregar expertos para que, además, de las recomendaciones internacionales, se dé una respuesta, para el uso y su implementación, al lado de tecnologías más avanzadas, pero con características de país, involucrando nuestras propias variables.