12:00 AM Opinión

Economía del cuidado

Esto no se debe cubrir únicamente con plata, porque no hay como pagar el cuidado de las personas que uno quiere tanto, por personas que inicialmente, pueden no tener ninguna relación familiar. Pero, si se debe reconocer ese trabajo, que cuantitativamente, se suma a la economía de un país, ligado a una tendencia, al aumento de la pirámide poblacional, en las personas de la denominada tercera edad.