¿Dónde están los médicos?

En realidad la política manda sobre la ciencia y las necesidades en salud de los ciudadanos colombianos, ingresó al purgatorio y puede llegar a un infierno, donde las peleas son por la plata, por los puestos y por las retribuciones que se pueden obtener para solucionar los enormes problemas que vivimos. Creo que eso hace parte de la salud política, económica y social, la cual tiene que ver directamente con la época que vivimos crímenes, feminicidios, corrupción, y malos manejos de la gestión pública.

Hace algunos años cuando en la Universidad de Antioquia, llegaron las ideas marxistas- leninistas, pensamiento Mao Tse Tung, castristas y de otras corrientes, vivimos una guerra de la que al final, todos compartimos un gran resultado con el famoso Cogobierno, en donde los estudiantes participamos en los consejos y en la toma de decisiones en la educación. Como el Presidente Petro y sus propuestas desean ser democráticos, deberían también darle participación los estudiantes, a los profesores, a las organizaciones médicas, con el debido respeto que debe merecer quienes nos gobiernan, sin olvidar de los grandes sacrificios en el ejercicio de la profesión.

La forma como se vienen tomando tan importantes decisiones, no son ningún ejemplo de una lucha democrática, que ya no es por el poder porque ya lo tienen, sino por decidir políticas públicas que beneficien a quienes están en desventajas económicas, sociales y financieras. Que además sufren el peor látigo de la vida, la ignorancia. Lo anterior no nos dejará salir de la situación de violencia que siempre hemos vivido.

Si la lucha en la capital se muestra de esa clase de mal ejemplo, ¿cómo será en las regiones, departamentos y municipios? La violencia arraigada desde hace tantos años, no nos dejará vivir siquiera algunos años, en los que para salir a la calle hay que pedir permiso a la delincuencia. Y en el momento nos enfrascamos en resolver estos temas con la policía y nuevas reformas, que todavía no alcanzamos a cumplir.

Me da mucha pena tener que reconocer que la profesión médica que ahora vivimos no parece tener doliente y, sería más preciso y conveniente dejar nuestras opiniones en manos de la inteligencia artificial. Insisto, ¿dónde están las asociaciones de los trabajadores de la salud para que se pronuncien libremente, y se hagan sentir ante el olvido que nos han colocado los actuales dirigentes?

Nos reunimos para salvar a Venezuela, de lo que no hay que arrepentirse, para salvar a nuestros vecinos hermanos históricamente y, no hemos sido capaces de pronunciarnos para nuestros hermanos de nación.

Momento previo a la reforma esperada de la salud, deberíamos conocer la posición definida y clara de las asociaciones médicas, de enfermeras y demás trabajadores relacionados con la salud, y no dejar en manos de inexpertos y politiqueros, los destinos de una nación.