Coronavirus: Especulaciones e irresponsabilidad

La cantidad de errores cometidos en el manejo de la pandemia basados en especulaciones e irresponsabilidades al terminar el 2021 no puede continuar. Un año que empieza en Colombia, como en un gran número de países, con el crecimiento de los casos de covid-19, y una alta ocupación de los servicios de Urgencias, trae una perspectiva de un posible desborde de la capacidad de atención en salud, que hacen necesario un cambio, que permita suspender el gran número de especulaciones e irresponsabilidades en el manejo de la pandemia.

Si analizamos la información internacional sobre la pandemia, en algunos momentos vemos que el origen de la información equivocada, proviene muchas veces de la mala interpretación de los resultados de las investigaciones, por personas que no han tenido una formación científica adecuada, como políticos, periodistas, y otros, que en tiempo record se han formado en una actividad que requiere de una formación especializada enfermedades infecciosas. De esta forma, recibimos cada minuto una gran cantidad de noticias falsas, sensacionalistas, por los diferentes medios de comunicación, haciendo incontable y al mismo tiempo preocupante, esta profusión de noticias que muchas veces tienen intereses individuales, o de beneficios propios, y peor todavía en ocasiones con fundamentos delictivos. Estas tendencias totalmente equivocadas a nivel científico, al final traen consecuencias difíciles de combatir, propagándose rápidamente entre las comunidades. Ejemplos hay muchos, pero solo basta con recordar los movimientos antivacunas, que promueven efectos negativos de esta, cuando ya en la práctica está demostrada su utilidad. La recomendación es revisar las fuentes de información y confiar en el personal científico debidamente preparado. Aunque, desafortunadamente, estas mismas personas, ocasionalmente, han sido engañadas, para colaborar en la difusión de noticias falsas. La corrección de este fenómeno es urgente y debe empezar por las propias organizaciones como la OMS, CDC, los Ministerios de salud, y los entes territoriales, como responsables del manejo de la pandemia.

Dejémonos de decir que el virus actual, es leve y no mata, porque también lo hace, que no todo es Ómicron, que los periodos de aislamiento son más cortos, porque pueden ser prolongados, que la atención de los infectados es buena, cuando es mala, que el seguimiento de los vacunados se hace muy bien, cuando no hay seguimiento. Que la atención es por médicos especialistas, cuando no los quieren pagar y colocan médicos sin experiencia. Que las vacunas protegen con una sola dosis, y muchas críticas más. La información debe ser clara, precisa, entendible, y sostenida sobre bases evidentes, para acabar con las noticias falsas que nos hacen tanto daño.

La irresponsabilidad, y la falta de control, de los agentes correspondientes, ha traído como consecuencia errores graves en la transmisión de la información mundial y nacional, lo que agrava la situación para las grandes comunidades que necesitan de ella permanentemente.

No es posible convencer a nadie que se vacune, y se vaya para una fiesta, porque el mensaje es ambiguo, o tomamos las cosas con seriedad, y esperamos recuperar el capital humano, para recuperar una situación financiera que se muestra muy favorable, pero no se ha contemplado, el valor de tantas vidas perdidas en un corto tiempo, en dos años, más de 130.000 pacientes, infectados por la Covid-19, los que todavía nos duelen, y dentro de los que incluimos una gran pérdida de trabajadores de la salud, que continúan a la espera de ser reconocidos, no solo como los héroes de la pandemia, sino que se garantice a todos, una vida digna con suficientes recursos y apoyos laborales.

Acabemos con las especulaciones, y brindemos información responsable, para una actuación o respuesta conjunta, unánime y segura, que aunque con mucho sacrificio, reconozca la vida como el mayor valor de la economía de cualquier país.