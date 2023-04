Atender al enfermo, prevenir, investigar e innovar

Más de la mitad de la población colombiana no tiene una buena atención en salud, debido al mal direccionamiento de los recursos y una gran cadena de corrupción. El sistema colapsó en la gran mitad de la población. Y las cuentas por pagar están por encima de los 30 billones a las IPS. El sistema vertical de funcionamiento y el fondo comercial, nos coloca en un límite de la ética y la perversidad. Atender al enfermo no es solo su inscripción en una EPS, que debería cumplir con la promoción y prevención al lado de una alta mortalidad materna, cuando no ha sido posible con las dos partes, pública y privada.

Los trabajadores de la salud tenemos queramos o no que participar en el cambio que, con el resumen de los planteamientos dados arriba, hacen reconocer que la reforma a la salud, no debe seguir siendo repetitivamente evitada por la diligencia política, en donde cada quien busca el beneficio propio que lo favorezca. De ahí, que el primer esfuerzo es el consenso, para pretender desde el punto de vista actual, cambiar todo lo que nos ha hecho daño, pero también preservando lo favorable. La discusión no es científica, es política, pero está en la mitad, la plata que cuesta y las bondades para quienes participen.

Los profesionales de la salud tenemos, queramos o no, en estas circunstancias, responsabilidades personales, gremiales y sociales para lograr un cambio, en el manejo de los pacientes, como lo establece la ley, la salud pública, la ciencia, y las reglamentaciones actuales, algunas de características universales y otras de cada país. Las actuaciones profesionales son derivadas de políticas institucionales, disposiciones contractuales y, nuestras propias obligaciones particulares. Todas estas, tienen un nivel de carácter ético y moral, más que de otro tipo, y son las que nos obligan a participar, sin representar ningún partido ni pensamiento político.

Lograr un cambio en salud, es necesario, partiendo de nuestras capacidades del personal de la salud, y su incremento. De las capacidades económicas y presupuestales, y de tener en cuenta, una gran población sin atención de su salud.

La honestidad es necesaria en el manejo de la verdad, para permitirnos llegar después de un juicio crítico, a ser capaces de reconocer errores y corregirlos, en tiempo, lugar y forma adecuada, y para contribuir al bien propio, y colectivo de la sociedad. Es lograr armonía entre las necesidades del paciente, el pensamiento, y las acciones necesarias para mejorar sus condiciones.

¿Quién sabe en los partidos políticos de atención primaria en salud, de tratamientos, y de medicina preventiva? Si para los que saben, este tema es complicado, sobre todo en su aplicación, que será para los legos en la materia. Queremos una reforma de la salud con planificación actual y futurista, que muestre soluciones. Prevenir, tratar, investigar e innovar, debe ser la consigna permanente, teniendo en cuenta a los usuarios, 1.200.000 quejas en el 2022, aunque la mayoría no se manifiesta.