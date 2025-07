La pandemia de la covid-19 va a completar los tres años, y permanece dentro de nosotros. Algunos países tienen más contagios y otros menos. Con la reapertura de los colegios, de la vuelta al trabajo presencial, la reapertura comercial con grandes déficits del sistema financiero, y la gran cantidad de viajeros acumulados, parece ser que muchas personas le han perdido el miedo a la infección. Mucho cuidado, el virus en US, con un importante subregistro nuevamente se aumenta a unos 100.000 casos, y unas 300 defunciones cada día, igual pasa en Europa, el Asia y otras regiones. Duro de vencer, este coronavirus se defiende con sus mutaciones y su facilidad de transmisión dejando una estela de secuelas que hay que seguir observando para definir sus efectos, y daños en algunos casos con efectos serios.

Necesitamos seguir con los programas de vacunación, con todos los cuidados, mayormente en poblaciones de alto riesgo, ahora niños, ancianos, y aquellos con enfermedades que empeoran el pronóstico, obesidad, diabetes, enfermedades como el cáncer, las patologías de alta inmunosupresión, las alteraciones cardíacas, pulmonares, y otras más. Toda vacuna disminuye su respuesta con el tiempo, por lo que los refuerzos son necesarios y obligatorios. Si bien es cierto que los vacunados pueden contagiarse, su evolución es mejor y menos grave. Ya existe una población importante de vacunados, y algunos no han completado su vacunación o usado los refuerzos.

Disminuir contactos a la etapa inicial de la pandemia, ya no será posible ni siquiera en forma obligatoria, porque además no sabemos qué tan útil puede ser ante otras necesidades, como el trabajo diario, empleo y demás actividades, como la educación en los niños. Esta situación ha sido relacionada fuertemente con cambios de comportamiento social, un aumento de desórdenes mentales, con repercusiones todavía en medición. Aumentar las reuniones con mal aire libre con ambientes.

Uso de medidas sanitarias, ya se demostraron que sirven, pero no se ha logrado plena concientización, ni siquiera con el lavado de manos o el uso de alcohol para desinfección. Se debe hacer obligatorio en algunos lugares cerrados en los que se establecerán mayores contactos, igualmente el uso de tapabocas en sitios cerrados, deben ser obligatorios nuevamente, no solo para la covid-19 sino también por agentes respiratorios, ahora en crecimiento. Este es uno de los puntos pendientes que pueden cambiarse.

A pesar de grandes investigaciones internacionales, falta mucho por aprender, lo que constituye una prioridad, Es necesario investigar en cada país lo que ha sucedido y está ocurriendo, para definir medidas y normas que nos ayuden al control de las enfermedades infecciosas. Los programas mundiales han mostrado grandes debilidades aun en los países desarrollados. El nuevo pico de la covid-19, ya está reconocido, un linaje más contagioso del Ómicron pero con menos fatalidades.

Preparar no solamente a la población, sino mejorar la preparación de los trabajadores de la salud, es una función de gran responsabilidad gubernamental, la calidad de la atención debe involucrar los sistemas digitalizados de la salud,involucrando hasta la inteligencia artificial, los medios diagnósticos que agilicen la atención de los pacientes y se practique una medicina preventiva con conocimiento previo basado en la investigación.

Las creencias en la internet han traído grandes confusiones y errores debe ser vigilada y asesorada por profesionales entrenados.

Lo que viene no es ver la bola de cristal, es usar el método científico y ponerlo en favor de tomar buenas decisiones, controlando algunas veces gastos innecesarios que pudieran servir realmente para salvar vidas. La reforma a la salud es inminente pero, para llevarla a mejores niveles, y lograr enfrentar el gran reto que en algunas ocasiones es vergonzoso, ante desgracias, que vemos todos los días por los medios de comunicación y que vivimos los que nos relacionamos directamente con los pacientes. Herramienta número 1 la educación, y la 2ª, es el control de la corrupción a diferentes niveles, la epidemia no se podrá controlar si no la utilizamos.