A los 7 años, mi padre me hizo regresar a la casa de unos primos porque me había traído un carrito, pequeño objeto, con el que jugábamos ese día. La enseñanza quedó fijada en mi mente y permanece como una de las principales normas para mí funcionamiento personal. En Mompós tenía unos tíos pobres, a quienes mi padre ayudaba permanentemente. Ellos le guardaban los dineros que llevábamos en vacaciones, de donde nunca tomaron un peso sin su permiso. En nuestros tiempos son representativos de la honestidad, aquellos taxistas, quienes, dando ejemplo, devuelven los dineros u objetos a sus pasajeros, no importando cuanto sea su monto.

Colombia, que atraviesa por un periodo largo de descomposición social, necesita urgentemente recuperar la honestidad perdida, empezando por los servidores públicos que se aprovechan de los dineros y recursos, robándose hasta la comida de los niños, que quedan hambrientos y desnutridos. Literalmente podemos decir, que el principio de la honestidad está seriamente comprometido, y hasta las iglesias, los colegios, e instituciones educativas lo muestran. Las altas instituciones de justicia, cartel de la toga, altos directivos, caso Odebrecht, miembros de la seguridad, congresistas, profesionales, y el ciudadano común pueden en un determinado momento perder la obligación de ser honestos. Aquí se cumple el dicho, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. El robo, el crimen, y en general el mal comportamiento tienen un alto origen en la pérdida de la honestidad, resultando en grandes estafas, y crímenes horrendos. Perjuicios y daños al Estado, a las empresas, a las familias y a todos los estamentos y particulares relacionados. Lo peor, todos nos creemos honestos, pero tenemos que empezar por hacer nuestra propia limpieza para conservar un principio tan importante, en el que, para no caer, se necesita muchas veces de mucho esfuerzo, para no dejarse convencer de que la actuación no es correcta. Aceptando que el fin justifica los medios, mostrando la apariencia de que todo es correcto.

Los grandes daños de la deshonestidad son incalculables a nivel general o particular, por lo que tendremos que hacer un gran esfuerzo para detener su crecimiento. Son irremediables en algunos casos, como en la información y actuación médica, con en el uso de medicamentos e información falseada, de resultados positivos nunca demostrados. Información deshonesta que hace mucho daño. Y qué podemos decir del alto porcentaje de deshonestidad en la vida política, y quienes la ejercen, cuando su oficio fue creado para mejorar a los demás.

Gran satisfacción nos da el tratar con personas honestas, que son más que las que no les importa este principio tan importante, que repercute en las empresas, en la organizaciones públicas y privadas, en el diario vivir y el Estado en general. La pérdida de la honestidad nos lleva a los grandes incrementos de la corrupción en nuestra sociedad, destruyendo otros principios que se relacionan, como la decencia o la bondad, que arrasan con la propiedad y el respeto por los demás, con la característica del beneficio propio, sin importar a quien dañar.

La lucha por recuperar la honestidad debe empezar desde la casa, como en el ejemplo de mi padre, y el de tantos padres que, a pesar de sus grandes ejemplos, debe ser incrementado en escuelas y colegios, universidades y otras instituciones educativas o formativas, sitios de trabajo, y en todo lugar. Ganaríamos mucho, aprenderíamos a vivir con lo que tenemos, a ayudar a los que no tienen, a proteger al desamparado, y a respetar otros principios ligados al comportamiento honesto.

Recuperar la honestidad es esencial, en un mundo en el que la deshonestidad es cada vez más aceptada, se deben hacer todos los esfuerzos, investigaciones y proyecciones necesarias para condenarla y llevarla al menos a su mínima expresión. La gran lucha contra la corrupción será efímera y sin resultados, si no empezamos por su principio de origen en la familia, cambiando o atacando la corrupción, o rehabilitando a quienes ejercen la corrupción, que necesitan ser deshonestos.