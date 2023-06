12:00 AM Opinión

Una gerencia especial ineficaz

El mismo Gerente Especial, Gómez Pimienta, en entrevista reciente a través de una reconocida emisora nacional se quejó de no tener los recursos necesarios para atender los casos identificados en la población wayuu que requieren atención urgente. Hizo énfasis en que su labor “ha sido un trabajo de conciencia y de solidaridad. No tenemos presupuesto propio, ni oficina. Todo lo hemos hecho con aliados”. En resumen, el esperado apoyo del gobierno Petro no se ha evidenciado con hechos concretos.