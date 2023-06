Menos ideología y más gobierno

Al día siguiente de las concurridas marchas del pasado 20 de junio en todo el país, convocadas para protestar contra el pobre desempeño del gobierno nacional, varios destacados líderes empresariales y algunos líderes políticos de la oposición, en un acto de apertura democrática, hicieron un llamado al presidente Petro a un diálogo efectivo que permita construir en consenso los cambios en las reformas que reflejen los planteamientos de todos los sectores políticos. Es el único camino para tramitar y obtener su aprobación, sin terquedades ni polarización.

Pero hasta ahora el presidente Petro ha insistido en profundizar el antagonismo. Su creatividad discursiva es prolífica y para ello recurre al uso frecuente de falacias y tergiversaciones de los hechos para acomodar sus mensajes a sus propósitos ideológicos o gubernamentales.

Desde Europa, en una aburrida disertación en un auditorio cerrado, que los canales de televisión han intentado obligarnos a ver dos veces en horario familiar, calificó las marchas como débiles -a pesar de ser 5 veces más concurridas que las que él convocó- y arremetió contra la clase media, a la que calificó de “arribista” por participar en ellas. Un odioso irrespeto contra cerca del 30% de los colombianos honestos, pujantes, consagrados a su trabajo y comprometidos con un mejor futuro del país, que la conforman.

En el mismo evento manifestó que a la marcha “no salió el hombre que pega ladrillos o pone los vidrios, ni la señora del tinto, etc. …”. Típico discurso populista. Olvida el presidente, paradójicamente, que ese humilde trabajador podría estar viendo amenazado su futuro laboral como consecuencia del derrumbe que vive la industria de la construcción, que con una caída del 66% a mayo es tal vez uno de los problemas económicos y sociales más delicado que vive el país.

Calificó a los empresarios como “oligarcas esclavistas” porque, según él, no quieren perder el privilegio de la propiedad privada. También reincide en falacias al afirmar que no quieren pagar las horas extras, cuando es un tema que no está en discusión; que no pagan recargos por trabajo nocturno, dominical o festivo, cuando actualmente si se paga y solo se quiere incrementar el valor que se paga.

Durante su visita a La Guajira no podían faltar sus falacias: le echó la culpa de la muerte de los niños indígenas por desnutrición al carbón del Cerrejón. Nada más lejos de la verdad, pues estos niños no han estado expuestos al carbón dado que las comunidades donde residen están ubicadas muy lejos del área de explotación minera que, además, no utiliza agua del rio Ranchería para sus procesos de minería.

Por el bien del país, el gobierno Petro tiene la oportunidad de rectificar y enderezar el rumbo. Por supuesto que para ello el presidente debe morigerar sus creencias mesiánicas, y eliminar su nivel de agresividad y de maltrato con los colombianos que no comparten su ideología.

@AELopezP