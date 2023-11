Verano y Char otra vez

Hace quince días escribimos en este mismo sitio la columna semanal titulada también Verano y Char, aludiendo y comentando lo que pudiera significar para el Departamento del Atlántico y Barranquilla la escogencia como mandatarios para la Gobernación y la Alcaldía de estos dos ilustres coterráneos en las pasadas elecciones. El resultado fue ampliamente favorable a ellos no porque fueron sobrenaturales o la copia de Superman, sino porque descansaban sus proyectos sobre el inmenso bagaje de sus experiencias, resultados de etapas anteriores, hechos concretos y absoluta entrega al servicio de la comunidad. Y estas premisas aun cuando no suenas a música o poesía influyen muchísimo en el raciocinio público.

Lo anterior no quiere decir que quienes se situaron en los resultados en segundos y terceros lugares no fuesen capaces y positivos. No; fueron buenos candidatos, son buenos ciudadanos, demostraron ser buenos aspirantes con hondo calado popular. Tendrán un futuro sin duda. Otra etapa vendrá. Pero por ahora triunfó una trayectoria de vida limpia así quisieran los sucios de siempre enlodar nombres para crear disturbios. Pero ya lo dijo Séneca hace siglos “Quién no tiene en su mente la corrupción no puede ejercerla". Y quienes triunfaron merecidamente ni la tuvieron, ni la tienen ni la tendrán.

Se avecina otra era de prosperidad para el Departamento que continúa, estrictamente, el camino trazado años atrás y brillantemente reforzado, ampliado, tonificado con las magníficas administraciones de Elsita y Jaime. Esto nos debe tener a todos, triunfadores y perdedores sin egoísmos, muy contentos porque vamos a continuar en esa travesía en donde todos ganamos. La salud, la educación, la agroindustria, los servicios públicos, la seguridad ciudadana, esa filón gigantesco que sigue creciendo en nuestra comarca llamado turismo que ya germinó ganancioso en la epidermis de nuestros proyectos y realizaciones y que tiene tanto futuro prometedor, el ímpetu para atenazar cada día mas la creación de empleo, la asistencia para evitar la pobreza y la obsesión para sembrar progreso en barrios, aldeas, corregimientos, municipios, veredas, nuevas vías, nuevas fuentes de energía y nuevas iniciativas de solidaridad social, todo ello ya se encuentran en la mente, los programas, los proyectos, de este par de elegidos dignatarios que unidos volverán a llegar muy lejos en beneficio de la comunidad. Las tareas que ellos realizaron y las que producen quienes actualmente ejercen como antecesores son el vivo ejemplo, la vigencia, la fotografía, la certificación de que este es el camino. Por eso apoyamos a quienes nuevamente regresan porque la ciudadanía es sabia y por algo lo escogió.