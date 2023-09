Una actitud absurda

Ha sorprendido al país la solitud totalmente irresponsable y absurda del Ministro de Salud Guillermo Jaramillo al responderle a las tres entidades muy serias como son SURA, EPS Sanitas, Compensar, líderes del sistema ordenado y juicioso de salud, ante un reclamo justo de estas entidades por los retrasos en los abonos financieros por parte del Estado, que obliga a que estas tres EPS alteren sus finanzas de manera ostensible para poder cumplirles a las IPS o prestadora finales de atención directa a los usuarios o ciudadanos. Otra jugada mas de este gobierno atolondrado que busca por todas partes justificaciones fantasiosas para ambientar el estudio de las reformas en este caso a la fallida intención de la anterior Ministra Doctora Corcho?

Si hay una función que merece diplomacia, análisis, concertación, sosiego, tranquilidad de ánimo es la serenidad de un estudio en materia de salud a los colombianos. Es casi que vital, primordial, intrínseco en sus más profundas raíces de Derechos Fundamentales, que todo lo que rodee a la aplicación de atención de la salud de los colombianos debe ser intensamente estudiado pero al mismo tiempo intrínsecamente sereno y aplomado. Lo que el Ministro en sus respuestas y actitudes ante las peticiones de las EPS mencionadas, se saliera de casillas y buscara desde el inicio un enfrentamiento en vez de un diálogo. Sorprendió porque la opinión pública tenía un concepto de este funcionario bastante alto dado sus antecedentes. Pero ahora se graduó arrogante, soberbio, prácticamente sordo a estas justas peticiones.

Es bastante posible que en la interinidad de los análisis procedimentales y financieros pueda encontrarse temas para mejorar en estas relaciones bilaterales. Pero entidades como SURA para tomar un solo ejemplo, son muy serias y prestan un servicio excelente a sus afiliados. Por no buscar un diálogo para corregir fallas que existen en todo procedimiento humano y evitar caer en la discusión y el enfrentamiento. Es que ya es costumbre que en este gobierno todo tiene que encontrar una feroz y patética animadversión. No conoce otro lenguaje ni otra postura el Ministro Jaramillo lo confirma y establece una distancia que ojalá no termine de pagarla o acusarla de malas maneras los millones de pacientes inscritos en estas entidades. No podemos los colombianos seguir soportando que a cada reclamo se nos devuelva como respuesta un insulto. La salud es un Derecho con el cual No se juega y como política de estado es de vital trascendencia que sea el mismo Estado quien asuma la responsabilidad máxima de su prestación y servicio óptimo. En medio de los diálogos siempre se esconde la verdad que a la final sale reluciente entregando justicia.