Turismo sin apoyo

Preocupa bastante escuchar anuncios, publicidad y declaraciones oficiales de entidades fuertemente direccionadas hacia la producción nacional, en donde se reducen o terminan los exenciones y prerrogativas que el gobierno anterior otorgó a todas las actividades, empresas, entidades promotoras del turismo nacional en sus diferentes facetas, con el ánimo de fomentar el aumento de turistas en el país como visitantes que no solamente dejen divisas, sino que se lleven una imagen positiva de nosotros.

El turismo es desde hace rato mundialmente la gran industria moderna, un producto que no solamente es creador de riqueza, sino el mejor embajador de cada nación. Un turismo bien orientado, manejado, direccionado, científicamente elaborado, produce la más alta imagen y conceptos con la afluencia de millones de personas. El mayor productor de turismo del mundo es Francia con China, Japón, Estados Unidos,Egipto, siguiéndole los pasos. Posiblemente según datos de la Organización Mundial de Turismo OMT Francia supera los ochenta millones este año post pandemia y España, segundo en Europa, puede estar pisando los cincuenta millones. Un poco más lejos, con treinta millones México es líder en América Latina. Colombia tuvo cerca de cinco millones el año más alto antes de la Pandemia. El gobierno de entonces otorgó exenciones de impuestos a la industria especialmente a la hotelería, rebajó la carga impositiva en los pasajes aéreos y en general las comisiones, para no entrar en detalles, de los diferentes estamentos productivos que se beneficiaron. No fue fácil, se tuvo que luchar contra la ignorancia y más que todo contra la terquedad. Las altas instancias gubernamentales entendían el turismo solamente como el periodo de vacaciones posiblemente con playa y mar, incluidos únicamente. El futurismo es mucho más, no solamente es la gran industria del siglo moderno sino el más rápido vínculo de acercamiento e integración de la humanidad.

En Colombia todos los avances del siglo pasado, sobre todo hasta los años de 1970, fueron tímidos. A partir de ahí el mundo empezó a incentivar las distintas subdivisiones del turismo y Colombia apareció incorporándose a esta fuerza productiva. Se profesionalizaron el turismo recreativo, el cultural, el deportivo, el científico, el universitario, el profesional, el médico, el financiero. el industrial, el de naturaleza, y cada segmento fue formando su entorno empresarial. Colombia, repetimos, se integró y lo hizo bien. Los gremios fueron definitivos. Anato de las agencias de viajes y Cotelco de la Hotelería significaron seriedad y un auténtico motor en los impulsos y hoy día en la sostenibilidad.

El Departamento del Atlántico y Barranquilla ingresaron a esta onda de progreso y entendieron bien el camino que se abría. Los gobernadores de este siglo y los alcaldes entendieron y apoyaron la nueva gran industria. Poco a poco los alcaldes regionales también. Se logró un despegue. Se avanzó bastante. Falta todavía mucho por conseguir. Cuanto orgullo guardamos en el grano de arena que hemos colocado en este aspecto con los años. Pero ahora sería absurdo que el gobierno o el Congreso decidieron eliminar los subsidios que esta gigantesca industria ha merecido.