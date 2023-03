Sugerencias para el carnaval

Terminó recientemente el Carnaval que fue todo un éxito en sus diferentes manifestaciones, programas e itinerarios. La ciudadanía debe felicitar a la Junta de las fiestas, a su directora y gerente, al alcalde, patrocinadores, hacedores de la gran tradición, a todos los que de una y otra forma hicieron posible el éxito, la protección de la tradición, el respeto por la alegría y el disfraz. Sobre lo último, el disfraz, se aplaude la multiplicación cada año más notoria de su abundancia y sobre la tradición la presencia, muy estimulada por los mayores, de la participación de los niños para asegurar el futuro de las fiestas y su expansión cada año más universal. Sobre la Reina Natalia: ¡absolutamente fabulosa!

¿Lunares, errores, equivocaciones? Sí, imposible no tenerlos en un evento que mueve multitudes en más de cuarenta escenarios diferentes y por tantos días. Lo más notorios de estos errores fue en la Batalla de Flores la ausencia de la autoridad policiva que permitió la invasión de la avenida del desfile por públicos desobedientes. Esto hay que corregirlo. No obstante, con el mayor respeto por los organizadores nos permitimos presentar a nuestros amables lectores y la ciudadanía y por supuesto a ellos mismos dos sugerencias que podrían triplicar la importancia de nuestras fiestas y sobre todo la trascendencia exitosa en el extranjero. Igualmente como lo hace y lo trabaja Brasil o Venecia o New Orleans.

Nos referimos en primer lugar a la posibilidad de restaurar el Reinado del Carnaval Internacional manteniendo a nuestra reina como epicentro del certamen. Hace varios años tuvimos la satisfacción de pertenecer al Comité que organizaba el Carnaval Internacional que invitaba y atendía reinas de varios países. Fue un éxito por varios años. Como todavía lo practican Cali y Manizales en sus fiestas anuales. El flujo de personas con sus comitivas que nos llegan regresan a sus ciudades convertidos en los más afectivos voceros de nuestras fiestas.

En esos años anteriores con distinguidos miembros de nuestra comunidad fuimos en dicha organización hasta testigos de noviazgos de reinas visitantes que al poco tiempo contrajeron matrimonio con jóvenes locales.

Una segunda sugerencia es la posibilidad de que el Carnaval contacte un lugar, un sitio, un negocio, una entidad con buena capacidad de recibir público y mediando el consumo de licor y comida se establezca una especie de grill o teatro o cabaret para que en forma permanente, digamos cada fin de semana presente un show de Carnaval con público visitante, nacional o extranjero o personas locales, como sucede en muchas ciudades y de ese modo mantener todo el año vivas las fiestas a través de un gancho que atrae turistas principalmente. ¿Por qué no la misma organización del Carnaval se le mide a este panorama?.