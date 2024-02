Sobre el cambio climático

El tema es serio, de una tremenda responsabilidad, universal, desafortunadamente mal atendido en muchos lugares cercanos y lejanos, frecuentemente interpretado de manera equivocada, titulares de periódicos con fines especulativos, pero con pocas presencias de efectividad en su control y manejo por parte de las autoridades responsables en el mundo. Los cambios en nuestro clima casi, estás escribiendo la nueva historia ambiental del mundo cuando cada vez más se parecen borrar las diferencias entre cada estación de los hemisferios que antes tenía cuatro, pero todavía las tiene, pero parece que se van disminuyendo con el paso de los años más y más.

Así vemos que el invierno rebaja potencia en algunos continentes, hoy día, los veranos son cada vez más calientes que otros, las primaveras modificaron su colorido у los otoños se volvieron difusos, a veces prolongación de los veranos o apresuramiento de los inmediatos inviernos. De todo ello parece ser el hombre ignorante y predomina, lo subrayamos en el mundo entero, la indiferencia ante estos cambios. Nos parece exageración de los científicos, alarmas de los aspavientos. Pero sigue la deforestación de les selvas y bosques y cada vez más las reservas de agua se miran con indiferencia en muchos países.

¿Cómo puede el hombre hoy día enfrentar estos cambios sin que su vida se altere? No puede hacerlo. Cada habitante del planeta debe hacerse participe de estos cambios y poner su milímetro grano de arena para suavizarlos. El mundo se va llenando de advertencias, recomendaciones, consejos. Cada día más se nos trata de enseñar que debemos contribuir, ayudar, intentar cumplir con las injerencias de los científicos. De lo contrario, también lo subrayamos, sería muy probable que en menos de un siglo la humanidad empiece a desaparecer bajo los efectos de esta transformación climática. No lo veremos nosotros pero nuestros tataranietos si? Además la pregunta del millón es ¿qué tanto nos cuesta hoy en día contribuir a que las basuras tengan un cauce adecuado en su fase final? O que los embalses, ríos, Lagos, lagunas, las cuidemos, no las desperdiciemos y las podamos multiplicar? No es suprimiendo la explotación de minerales como vamos a mejorar el clima, es graduarlo en su producción y consumo. Es saberlos manejar. En fin, todo este mundo de advertencias y previsiones lo importante es que la humanidad las asimile y cumpla con los vaticinios. Los científicos que saben y recomiendan son los que debemos obedecer y no darnos de sabiondos interpretando en nuestra ignorancia lo que creemos que se debe hacer y cómo actuar. Basta mundo de hoy de payasadas y creernos los pontífices de la realidad climática mundial.