Seguimos en guerra

Colombia ha cumplido ochenta años en guerra consecutiva o posiblemente un poco más. Después de innumerables esfuerzos gubernamentales y privados por terminarla jamás ha sucedido. Nunca. Es como un signo del destino y somos un paradigma de la criminalidad ante la humanidad con el sello indeleble de la violencia en todas las actitudes de la vida. Lástima, hemos perdido la impronta de la decencia, de la integridad, del respeto por los Derechos Humanos. Desde la lucha de los partidos tradicionales Liberalismo y Conservatismo en la década del cuarenta del siglo pasado donde gritar vivas en un parque al ideario de nuestras simpatías era la antesala de recibir un disparo mortal, hasta nuestros días, cambiando de nombres, de figuras, de emblemas y de ideologías corrompidas.

En 1948 el asesinato de Gaitán fue el pretexto, después las amnistías rotas que tuvieron en el Frente Nacional un respiro y de ahí el nuevo escenario donde apareció la Farc y el ELN vigentes hoy día, a pesar de los intentos débiles de buscar una paz esquiva que fue solo un saludo a la bandera, donde engañaron a Juan Manuel Santos, le dieron el sueño de su vida el Premio Nobel y se instalaron como héroes en el Congreso a devengar cuarenta millones de pesos al mes. Hoy se ha multiplicado la práctica de la violencia y los asesinatos, crímenes y secuestros, masacres, son el pan de cada día. “La hipocresía con lágrimas de los afligidos” dijera Macluhan en una de sus conferencias en Londres.

Hoy los clanes, las disidencias, los narcotraficantes son los dueños del país. Colombia ostenta el pavoroso trofeo de siete mil muertos mensuales por la violencia y más de cien desaparecidos por cada año. Pero ya nos acostumbramos y no nos da ni frio ni calor el anuncio del nuevo gobierno de dizque la “Paz total”. Jamás la logrará Petro y su combo. No porque no lo intente y es aplaudible que tenga dicha ilusión pero la identidad del colombiano ya no se le permitirá.

No sabemos vivir sin violencia, ya es parte de nuestro ADN, es la muerte en la puerta, en la calle, en el trabajo, en la diversión y eso forma ya parte de nuestro nivel de vida, nuestras costumbres, nuestra idiosincrasia, nuestra vocación. Miremos no más cualquier noticiero radial, televisivo o noticias en periódicos escritos y veremos a diario como se asesinan al vecino a diario porque intentó enamorarle a la novia. ¿Acaso estamos diciendo mentiras? ¿No nos crees amable lector? Entonces ingresa a una nave sideral y arranca a vivir en Marte porque aquí no entiendes ni comprendes lo que te rodea. Una última pregunta cruel: ¿Cómo podrán vivir en este infierno nuestros nietos? La misericordia divina será quien tenga la última palabra.