Reflexiones sobre un paro cívico

Cada día más avanza la idea entre ciudadanos de llegar a un paro Cívico, total, absoluto, fuerte, comunicativo, que exprese el inconformismo público de los aumentos desmesurados en los recibos de energía a los hogares, empresas, servicios, colegios, universidades, centros de producción, que están ahorcando a la población caribe, puesto que es esta región en el país quien más viene sufriendo este impacto que nos hace más pobres, más vulnerables, más débiles ante la arremetida de la carestía de la vida, la inflación, la inseguridad ciudadana, en esas reformas no urgentes pero si necesarias que comedidamente deben llegar pero no a través del camino fácil de la imposición, la polarización, los oídos sordos y el insulto como arma o base de diálogos.

Las excusas o motivos más bien de esas alzas en la tarifas de energía tienen según los que mandan y atropellan muchas explicaciones, algunas gaseosas, otras absurdas, que no logran convencer porque todos pensamos que la energía es un servicio público y el gobierno tiene la obligación de manejarlo, controlarlo, regularlo y si es necesario subsidiarlo como sucede en decenas de países en el mundo. Que si los precios en Bolsa donde el ciudadano nade tiene que ver y si el gobierno nacional, que las perdidas técnicas de las productoras y distribuidoras, que el valor al público del consumo en kilovatios de consumo, y otros etcétera que nos confunden al ciudadano que favorecen un posible arreglo. Por eso no es exagerado afirmar que la paciencia llega a un límite y ya estamos empezando a movilizarnos, a comunicarnos sobre un Paro Cívico de toda la Costa Caribe.

Hace muchos años el fenómeno no sucede. Fue una decisión cuando hasta la banca, el comercio, la industria, los estudiantes, cerraron filas para decirle al General Rojas Pinilla que se tenía que ir. Y se fue porque se lo exigió el país. Ahora con sus modalidades la Costa Caribe podría llegar a estos extremos.

Sugerirnos aquí, con todo respeto mucha reflexión porque tenemos razón pero el tema debe manejarse con guantes de seda. Nos respalda los Derechos Fundamentales ciudadanos. Todos tenemos derecho a tener servicios públicos pero que no nos roben los bolsillos quienes prestan ese servicio. Si se cometieron errores en el traspaso de empresas años antes, si hubo equivocaciones del gobierno de turno y quedaron déficits por cubrir, así se roben la energía ciertos sectores ya identificados, el grueso de los consumidores o sea el 95% no tenemos por qué pagar esas sumas de equivocaciones. Entonces no abandonemos la idea de un paro Cívico pero siempre dentro de la ley y con el amparo de la Constitución de Colombia, Esta columna con mucho gusto estará al servicio de esta inquietud siempre dentro de los principios legales.