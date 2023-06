Quejas, temores y estudios para la Reforma a la salud

Parece que lo que menos va a ayudar a definir el nuevo sistema de salud de los colombianos, son los estudios y evaluaciones que nos permitan tomar decisiones oportunas prácticas y salvadoras. No hay investigaciones, o al menos un nivel de información que nos ayuden a tomar decisiones más precisas, parámetros como la carga de la enfermedad, el costo por enfermedades, no se mencionan. Las discusiones están centradas en quien maneja los recursos, que en este momento no alcanzan y además, no llegan a donde más se están necesitando. Hablamos principalmente de los territorios, que todos sabemos tienen las peores condiciones de salud y en donde todavía, muchos no tienen un trabajador de la salud que les ayude. Los deficientes medios de comunicación, y transporte, ahora tan deteriorados por el invierno, las inundaciones y demás fenómenos ambientales, no permiten una aceptable movilización, cuando las gentes buscan desesperadamente atención en salud.

La relación malas condiciones sociales, es directa con la peor situación de las enfermedades, sobre todo, las enfermedades infecciosas trasmisibles por malas condiciones sanitarias, falta de agua potable, servicios públicos, etc.

Lo que vemos y palpamos de los cinturones de pobreza, alrededor de las poblaciones desde las grandes capitales hasta otras poblaciones más pequeñas, es que estos siguen creciendo, en medio de las condiciones de violencia que no parecen detenerse.

Las quejas se aumentan cada día y, lo peor, es que la mayoría de las quejas no alcanzan a llegar, estas, son fundamentales, para dar respuesta dentro de cualquier reforma que quiera solucionar los grandes problemas existentes.

Las dudas y temores para las posibles soluciones son muchas, cuando vamos a la realidad y, a los numerosos casos donde el personal médico, es insuficiente y en otros no hay, los medicamentos fallan en su disponibilidad y controles, igualmente los medios diagnósticos.

Aunque el tema presupuestal es definitivo, debe existir una respuesta, con el previo conocimiento de la situación actual, para distribuir los recursos. La reunión de grupos de trabajo en el manejo administrativo y financiero, se debe hacer sobre la base de la investigación médica de nuestras enfermedades más frecuentes, las de alto costo y demás. Estos conocimientos son muy incompletos, pero se necesitan para la asignación del aseguramiento, la proyección de la atención primaria, la medicina preventiva, la salud pública, después de todo esto, es cuando debería llegar la decisión política.

Michael Reich Taro Takemi Professor Emeritus at the Harvard T.H. Chan School of Public Health, encontró 4 fallas a la propuesta la Reforma a la salud del actual gobierno, falla en la definición de los problemas, en su diagnóstico, en la selección de intervenciones, y en el sistema de evaluación. Tendrá razón mi Profesor, cuando dijo que “hay que evitar que El borrador de Aracataca se transforme solo en realismo mágico preventivo y en un modelo predictivo de fracaso”.