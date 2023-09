Premiando la delincuencia

Lo que consigamos hoy en la columna no es un invento nuestro ni una iniciativa propia, ni ganas de agitar un susto local o nacional entorno local o de un comentario generalizado, si se quiere de negativo, muy temeroso de las consecuencias nefastas que pueda traer esta actitud del gobierno. Se trata de la insistencia del gobierno nacional de premiar a todas luces la delincuencia del país y evitar castigarla como ordena la Ley. Observamos como lo comentan todos los rincones de esta nación, que el gobierno insiste y acentúa sus intenciones de una paz total que más parece un sueño que una realidad tangible. En una intención que se presume buena pero nostálgica y romántica, se sigue pretendiendo atenuar penas, perdonar castigos, desconocer realidades criminales, hacer pactos con delincuentes que no cumplen hoy ni lo harán mañana y hasta ofrecer dinero a los jóvenes para que no maten. ¡Semejante vergüenza!

Quizás debemos darle al Presidente Petro la prebenda de considerarlo un romántico de buena fe que cree en que desde su trinchera política de un populismo comunista el Estado podrá cerrar la brecha de odios y resentimientos sociales que la comunidad mundial ha creado a través de centurias. Con acierto o con equivocaciones graves. Y esto hoy día, no puede ser confeccionado de esta manera. El mundo moderno, las circunstancias que lo rodean, incluyendo realidades tan macabras como el hambre, la miseria, la falta de moral y las desigualdades sociales profundas, demuestran que hay una ley en todas las naciones, que se hicieron para ser cumplidas y quienes la violen deben ser castigados. Es un mínimo de ordenamiento social que pretende detener el crimen y las injusticias del mundo. Pero hay que persistir en ello o si no siempre viviremos en las aguas de la barbarie.

No es tema hoy día de ideologías que quedaron desiertas. Que si las derechas o las izquierdas. No, hoy día se impone el orden porque la seguridad, el peligro, los crímenes, las extorsiones y secuestros están dominando nuestras vidas. ¿Si no es así para qué hemos creado las Leyes y los castigos? ¿Para qué seguimos ofreciendo desde un cenáculo especializado como nuestro Congreso? ¿Dónde se escondieron los valores que nacieron de la buena fe natural de todo ser humano que es parido inocente y pulcro pero que la sociedad es la que corrompe como nos lo recordó Rousseau? Si vamos a liberar todos los delincuentes de las cárceles y a todos los vamos a sentar en las curules del Congreso, dizque perdonados con sueldos de cuarenta millones, entonces por favor urgente un pasaje pare marte o Venus o Júpiter porque lo que llámanos civilización habrá muerto.