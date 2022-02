No exagerar

Hace algunos años cuando tuvimos el privilegio y el honor de presidir la más alta Confederación de Turismo de América Latina, COTAL, por cinco años, Confederación de Organizaciones Turísticas de América Latina, con sede en Buenos Aires, a nombre de Colombia y de su industria del turismo, tuvimos la oportunidad de organizar muchos congresos de mil asistentes en diferentes países, cada año, con éxitos sorprendentes. Allí asistían agencias de viajes, aerolíneas, cruceros, rentadoras de autos, mayoristas, hoteleros. Siempre una ciudad de Colombia muy importante y querida solicitaba ser sede de uno de estos congresos. Y se presentaba en su publicidad como lo mejor de lo mejor. Por supuesto nosotros pujamos hasta el cansancio. Los anuncios de esta ciudad siempre contenían la presunción de esto y lo otro que poseemos “son lo mejor del mundo”, siempre, siempre, lo mejor del mundo en decenas de facetas.

Nunca pudo adjudicarse a nuestra querida ciudad colombiana la sede de un congreso de esa magnitud porque por cientos de veces preguntaban en las reuniones decisorias: “Pero, ¿cómo vamos a llevar allá el Congreso con esos asesinatos diarios, secuestros, atracos, guerrillas, paramilitares en acción sin cesar?” Guardando proporciones y no tanto en materia de guerrillas y ya no de paramilitares de características pasadas, hoy debemos evitar exagerar permanentemente que todo lo que tenemos y progresamos en Barranquilla es lo mejor del mundo como ya lo vimos con frecuencia, o de Colombia, o de América Latina.

Con pausa y reflexión seamos realistas. A veces nos sobrepasamos en mostrar, imaginar, prospectar demasiadas obras maravillosas que son en cierto momento hoy un sueño, pero falta para su realización mucho. Nadie puede negar que la ciudad en los últimos años ha sobrepasado todos los cálculos y el progreso y avance de obras públicas, de desarrollo, de cambios no solo de imagen, han avanzado mucho más que en comparación a otras capitales colombianas. Pero falta mucho, muchísimo en llegar a colocarnos como la ciudad ideal, como la capital fabulosa, como la ciudad ejemplo “en el mundo”. No; nuestros últimos alcaldes, el sector privado, la cultura, los eventos avanzan pero en el contexto universal, regional, simplemente colombiano, nos falta bastante. La criminalidad y la inseguridad no se detienen en su crecimiento, el tráfico es un caos, no hay orden en nuestras calles, estas a su vez encierran miles de cráteres, los servicios públicos, en especial la energía, adolecen de múltiples fallas.

¿Cómo podemos imaginarnos que somos lo mejor del mundo en varios aspectos si de verdad, sinceramente, somos una minúscula urbe que apenas está saliendo del subdesarrollo comparándonos con las maravillas que universalmente existen y que a veces ni siquiera imaginamos? No nos hagamos ilusiones creando fantasías con disimuladas arrogancias o pretensiones de petulancia. Sigamos creyendo en lo que tenemos, en lo que estamos construyendo, sigamos apoyando a nuestras autoridades, con un respaldo ciudadano total, pero seamos prudentes en creernos mejor y más que los demás, para sentirnos en el pedestal de las maravillas. Aterrizar en las realidades no demerita a nadie. Trabajar y trabajar por cubrir metas en la realidad. Aquel Congreso de turismo mundial en otra ciudad colombiana no se pudo realizar y nosotros aquí con mesura, quizás mucho de humildad y prudencia sin altavoces ya vamos logrando eventos internacionales impensables hace una década.