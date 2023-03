Máquinas de matar y...

En estos últimos quince días nuestra mente ha retenido dos frases, una leida en un editorial de EL HERALDO y otro escuchado en la voz de una madre a quien le mataron un hijo, ambas frases con una profundidad tremenda que retratan una horrorosa realidad: La primera en uno de los editoriales magníficos de este periódico: “Colombia esta máquina de matar” la segunda en la voz de un dolor profundo: “Dios mío hasta cuando vas a permitir esta inacabable fila de muertos por asesinatos”. Ambas expresiones sacudieron nuestro espíritu a pesar de la cotidianidad, de la realidad aludida a la cual no hemos podido jamás acostumbrarnos.

Si, la verdad significativamente reconocida es dura: En Colombia, en nuestra región de Costa Caribe, en nuestra ciudad, cada día se mata, se asesina por cualquier inicuo pretexto. Se acaban vidas jóvenes y viejas por atracos para robar un celular o un reloj, por extorsiones a quienes no quieren pagar la multa, por venganzas, por celos, por cobro de cuenta de narcotráfico, por control de espacios de guerrillas, de rebeldes que no cumplieron pactos de paz, por bandoleros que se escudan en respuestas ridículas como organizaciones políticas, por incumplimiento de pactos de sobornos, de peculados, de cohechos, por hurtos a residencias u oficinas o transportes de valores, por celos maritales, por odios entre parejas, en fin, por todo menos por lo que se necesita: reflexión y respeto por la vida ajena.

Nada más en esta ciudad hay tres puntos cero asesinatos diarios en promedio. Si no se cree la cifra observen los datos de noticieros y de EL HERALDO. Nos preguntamos donde está la paz que se firmó en Cuba con la Farc y ya desapareció, solo que ahora cambió de nombre.

La intolerancia surge hoy día como un nuevo motivo de muerte. Pero no nos digamos mentiras, esa intolerancia es hija de la agresividad que produce en todo colombiano ese rencor escondido por todo, esa rebeldía por no cumplir ni entender las normas, a veces la pobreza, la falta de cultura, de principios, de valores. Somos un resumen de lo negativo que esconde la personalidad humana sin controles ni criterios educativos. Pero lo más triste, lo peor, lo que parece irremediable es que no vemos un final feliz, ni un término para que por fin entremos a ser un país o una región o una ciudad civilizados donde la razón y la cordura le ganen el partido al odio y a los balazos. Ojalá las nuevas generaciones logren con los años venideros sembrar con frutos saludables futuros y no fracasen como esta generación que circula por la vida en este instante que sembró lo mejor que pudo lo positivo pero esa siembra solo produjo frutos podridos repletos de odios y maldad.