Las elecciones de octubre próximo

La vida auténtica, la expresión máxima de las actividades cotidianas, la esencia de la personalidad de una nación, no se encuentran en las grandes capitales donde por lo general se pierde la autenticidad y riqueza costumbrista por las influencias metropolitanas, la universalidad y cosmopolita riqueza de foráneos que construyen la heterogeneidad de las grandes urbes. La identidad elemental y riquísima de los Estados o Repúblicas se vive, se siente, se experimenta, se materializa en las regiones, en los subterritorios de lo que llamamos provincia y que no es otra cosa que el hábitat del auténtico raizal, nacional, primitivo gestor de costumbres y tradiciones de lo local.

Colombia vive de las regiones y estas hoy día, posiblemente desde un poco más de 25 años, no se retrataba tan desigual, tan peligrosa, tan crítica. Hacía rato no sentíamos ni presenciábamos como hoy una desaceleración económica tan profunda, ni un grado tan alarmante de impunidad e inseguridad como el que vivimos, ni una marcación tan peligrosa entre pobreza e informalidad frente a un desempleo cuyas cifras de mejoría son, ya comprobadas, totalmente falsas. Por eso las elecciones del próximo mes de Octubre donde definirá el país a sus nuevos gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y miembros de Juntas Cívicas, son unas elecciones de altísima responsabilidad social, hasta el grado de poder asegurar hoy que de esos resultados dependerá la tranquilidad o el tormento de la próxima década, mínimo. Si no lo creemos miremos las estadísticas: Las masacres, los asesinatos por robo y atracos, las extorsiones, los secuestros que regresaron, la impunidad que naturalizó devolver para la libertad al detenido con pruebas fehacientes casi enseguida despues de captura, la inocultable y cruda realidad de la pobreza en cada esquina donde la miseria no puede ocultar su dramatismo, todo ello deja de ser unas noticias más de la prensa cotidiana para convertirse en la voz de alerta más dramática donde se nos advierte que escogemos bien a quienes van a dirigimos о nos hundimos en el apocalipsis de la locura humana donde nos regiremos con la "impronta de los fanatismos de la sociedad" como los describió Vargas Llosa calificando a su Perú amado.

Es hora pues de seleccionar candidatos. Parece una frase de poesía o una lírica de romances, pero es la verdad. Aquí en el Atlántico por lo general hay buenos candidatos para todos los destinos, aun así debemos ser muy conscientes a la hora de depositar el sufragio. No es poca cosa lo que nos jugamos: Es, parece mentira, nuestro inmediato destino, el nuestro y el de nuestros hijos.