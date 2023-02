La Reforma a la Salud

Es el tema del día, quizás el medular del nuevo gobierno, posiblemente, el que más urticaria produce. Pero es lógico que así suceda porque toca la fibra más sensible de treinta y ocho millones de colombianos. Y allí, en ese neurálgico discurrir de debates, conclusiones, convenios, diferencias, se está escribiendo la suerte, la vida misma, de toda una comunidad que lo único que desea es que las cosas funcionen, que se escoja lo mejor y se organice cada día más cerca de la perfección todo un andamiaje de proyecciones sociales gigantesco.

El Presidente Petro quiere demostrar que en este campo debe haber un cambio. Está en su derecho. Es sana su intención. Pero hay que tener en cuenta los siguientes factores absolutamente ciertos que son hoy día el epicentro del debate nacional: Primero, hay que comparar lo que era la atención médicas a los colombianos en números de afiliados y efectividad hace treinta años y lo que es hoy día con un ciento por ciento de mejoría. Segundo, unánime opinión y deseo hasta el momento es la voluntad de que no desaparezcan las EPS sino que las reformen. Cierto, algunas de estas que se desprestigiaron se liquidaron y perjudicaron su proceder y su imagen. Hay que reformarlas y reforzarlas pero no desaparecerlas. Tercero, todo el sistema hay que modificarlo pero no aniquilarlo porque en esencia es bueno. Cuarto, se debe priorizar las modificaciones al cumplimiento de las citas médicas no esperando que se muera el paciente por no haber sido atendido oportunamente. Lo mismo con la entrega de medicamentos, lo mismo con la mejora salarial para los médicos y personal clínico, para todos los prestadores y auxiliares del sistema.

Pero quizás lo más trascendental y que tanto el Congreso como el gobierno no se equivoquen en la decisión es jamás decidir que el control del sistema y el manejo de las cuantiosas sumas de dinero pase a la administración de entidades del Estado. ¡Jamás! Sería el peor error que demostraría en pocos años la hecatombe que llegaría. Allí haría feria la politiquería que es la mayor carcoma que destroza la política seria con la corrupción añadida.

Como estamos en ese tránsito buscando la perfección para mejorar el funcionamiento recordemos que el nuestro es de los mejores sistema de salud diseñados e implantados en América Latina. Nos visitan a menudo de otros países para pedir asesoría y copiarnos sus características. Por eso todos los colombianos estamos prestos a apoyar lo lógico y convenientes pero también a no permitir bajo ningún pretexto que se modifique sustancialmente, hacia atrás, lo que con tanto esfuerzo y tanta asertividad se consiguió en el país. Cuando se hace un análisis de las mejoras que debe tener el proceso de prevención a la salud, de la necesidad urgentes de mejorar instalaciones de clínicas y hospitales en fin, de subirle nivel hacia la perfección, concluimos fácilmente que si se puede sin hacer desaparecer el sistema actual.