Juegos Panamericanos 2027

En la época moderna el turismo, en todos los países desarrollados y en vías de lograrlo, se ha convertido en la gran industria con infinitas posibilidades. Y son infinitas porque cada día se descubren nuevas dimensiones por explorar y poner en marcha en la misma medida como cada instante el hombre evoluciona y con la ciencia, la técnica, la investigación y ya vamos llegando a la Inteligencia Artificial IA, que es la revolución moderna. Así, el turismo igualmente avanza fortificando cada día más sus múltiples ramas: El turismo recreativo de vacaciones, el científico, el académico, el de naturaleza, el deportivo que ya mundialmente se convirtió en el insumo principal del contenido mayorista denominado turismo de eventos. Lógicamente el deporte en altísimo porcentaje es la actividad de las multitudes y multitudes significa masiva llegada de personas, inversiones y ganancias ítem, desarrollo inmenso e integración del progreso en todos sus niveles.

Barranquilla está candidatizada para un turismo de masas en 2027 con los Juegos Panamericanos. Turismo de eventos que traería cerca de doce mil visitantes y siete mil deportistas aproximadamente. Nos convertiríamos en el atractivo mundial del mundo de los deportes y del turismo. Los beneficios de toda índole serán prodigiosos. Para convertirlo en realidad desde ahora se necesitan nuevas vías y el Alcalde está listo para comenzarlas, impulso a nuestros deportes, construcción de nuevos escenarios y mejoramiento de los existentes que quedarían disponibles por lo menos para los próximos 20 años.

El Comité Olímpico nos está respaldando con entusiasmo y dentro de este se encuentra un combustible insuperable que es nuestro ícono de leyenda deportiva Helmut Bellingrodt gran señor quien está luchando por conseguir el apoyo. ¿Cuál apoyo? El que es casi obligatorio si lo analizamos desde la lógica pura, del gobierno nacional y todos sus estamentos. Pero hasta ahora hemos visto los ministerios indicados y las entidades subalternas de ellos, totalmente indiferentes a este loable propósito que no es solo de Barranquilla, sino del todo el país por lo que representa ante los ojos del mundo. El Presidente Petro no puede ser indiferente a este deseo unánime y justificado. Él sabe lo que estos juegos pueden representar en imagen para nuestra Patria, nuestros esfuerzos, nuestra búsqueda de esa Paz Total que el país adopta como un himno hoy día. Que significa colocar en igualdad a otras capitales que han tenido el apoyo del gobierno nacional en gestas parecidas y lo han logrado. ¿Por qué nosotros no podemos conseguirlo si con ello gratificamos nuestros anhelos y hacemos lo mismo con las esperanzas y expectativas nacionales?. No podemos esperar menos del Presidente a quien llegó el momento de demostrar sus empatías con esta ciudad y habitantes.